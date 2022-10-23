越武道真正成为越南和阿尔及利亚文化交流和沟通的桥梁

越通社驻阿尔及尔记者报道，在阿尔及利亚举行的2022年第五次大使杯越武道（Vovinam）锦标赛经过两天激烈角逐于10月22日晚落下帷幕。最终结果，国家安全体育协会（Association Sportive de la Sûreté nationale）俱乐部队以9金的成绩超过其他19支队位列奖牌榜的榜首。

这是由越南驻阿尔及利亚大使馆同阿尔及利亚越武道联合会配合每两年举办一次的传统体育项目，旨在支持阿尔及利亚的越武道运动，促进两国之间的文化交流活动等。

从10月21日和22日在阿尔及利亚首都阿尔及尔举办的今年比赛也是纪念越阿建交60周年的系列活动之一，从而助力加深两国团结友谊等。

本赛吸引来自阿尔及利亚全国200多名男女运动员参赛，在技术赛、对抗赛、个人赛和团队赛等赛项上展开角逐。

越南驻阿尔及利亚大使阮成荣指出，两国传统友好关系在阿尔及利亚独立之前就已形成的。越南是1958年最早承认阿尔及利亚共和国临时政府的国家之一。60年来，两国关系战胜了重重挑战并日趋紧密。他相信在良好的政治关系基础上以及两国领导的决心之下，今后两国多领域合作发展必将具有更加广阔的前景。

阿尔及利亚越武道联合会主席达吉·穆罕默德（Djouadj Mohamed）强调，两国友好关系历史悠久，起源于历史的相似。达吉·穆罕默德对在阿成功举办第五次大使杯越武道锦标赛感到高兴，强调今后愿意配合越南大使馆继续加强两国文化交流等。

目前，阿尔及利亚越武道学员约为3万名，几乎每个省市都有至少一个越武道俱乐部。这表明越武道在阿尔及利亚普及面越来越广，真正成为两国文化交流和沟通的桥梁，助力增进两个民族之间的互相了解。

值此机会，越南大使馆还举行关于越阿关系历史，越南文化、饮食、旅游图片展，同时向阿尔及利亚朋友介绍越南传统菜肴等。（完）