越欧关系：2024年亮点和2025年愿景

2024年，世界局势继续复杂变化。欧洲地区面临诸多挑战，特别是冲突问题尚未彻底解决，政局不稳，经济增长缓慢且不平衡。然而，欧洲仍然在国际舞台上发挥着重要作用，是包括越南在内的多个国家的主要贸易伙伴和投资者。

2024年——夯实基础，创造增长动力

欧洲国家高度评价越南的潜力，视越南为亚太战略重要伙伴。越南也将欧洲视为一个巨大的市场、一个潜在的直接投资来源和一个善意的赞助者。双方的历史文化联系为促进双边合作创造了条件。

2024年，越南与欧洲关系通过一系列外交活动不断发展，双方高级代表团互访次数达30次以上，是2023年的1.5倍。越南与欧洲国家签署了42份涉及多个领域的合作文件，加强了关系并兑现了双边承诺。值得注意的是，越共中央总书记、国家主席苏林于2024年10月4日至7日对法国进行正式访问并出席第19届法语国家组织首脑会议，在此期间双方一致同意将越法关系提升为全面战略伙伴关系。此外，越南政府总理范明政访问了匈牙利、罗马尼亚（2024年1月），出席了在俄罗斯举行的金砖国家领导人扩大会议（10月23日）。德国总统弗兰克·瓦尔特·施泰因迈尔（1月23日至24日）和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（6月19日至20日）对越南进行国事访问也体现出双边关系的强劲发展。

越南目前与俄罗斯、丹麦、斯洛文尼亚、克罗地亚、西班牙、波兰、欧盟、英国、梵蒂冈等9个欧洲国家/伙伴保持战略对话、联合委员会、定期政治磋商等合作机制。双方在多边场合密切配合，为推动国际对话与合作做出贡献。

经贸继续成为双边关系的亮点。2024年越南与欧盟贸易额达680亿美元，比2023年增长16%。欧盟已成为越南第四大贸易伙伴和第五大投资伙伴，累计投资总额超过300亿美元。越南继续有效落实（越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、（越南与英国自由贸易协定）（UKVFTA）和（越南与‌欧亚经济联盟自由贸易协定）（EAEU-VFTA）等多项自由贸易协定，同时与欧洲自由贸易联盟（EFTA）进行贸易协定谈判，游说欧盟国家批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）。利用欧盟、法国、意大利、荷兰和波兰的官方发展援助/优惠贷款的项目也为越南的发展做出了积极贡献。

越南与欧洲在创新、数字化转型、绿色金融、可再生能源、劳工和半导体人力资源培训等新领域拓展了合作。2024年，越南与俄罗斯间直航已经恢复，更多通往德国和哈萨克斯坦的航线已正式开通，从而吸引近39.2万名欧洲游客来越旅游，较上年增长17.9%。欧洲许多国家政府和人民在越南遭遇自然灾害的困难时期始终为越南提供援助。越南领导人建议欧洲各国政府继续关注并为旅居欧洲的100多万越南人社群融入所在国社会并为双边关系作出贡献创造条件。

2025年——期望培育渴望

2025年，越南迈入发展新时代。越南外交部门不断创新思维，为合作与发展创造机遇。今年也是庆祝越南与欧洲各国外交关系史上重要里程碑的一年：与俄罗斯和中东欧国家建交75周年，与德国、葡萄牙、希腊、塞浦路斯建交50周年，与欧盟建交35周年等。

越南确定与欧洲合作的四大重点，即维护和平友好环境，推进与重要伙伴合作。越南已与捷克共和国建立战略伙伴关系，并在范明政总理对瑞士进行工作访问期间（2025年1月）将两国关系提升为全面伙伴关系。

二是推进服务于发展的外交，重点关注数字化转型、绿色能源、半导体人力资源培训、创新、旅游等欧洲优势领域。继续落实EVFTA、UKVFTA，促进欧盟尽快批准EVIPA并取消对越南海产品的IUU“黄牌”警告。

三是加强科技合作，培养高素质人力资源，可持续发展，拓展半导体技术、人工智能、可再生能源等领域合作。

四是发挥旅欧越南人社群的力量，为旅欧越南人为国家发展作出贡献、成为越南与欧洲之间的桥梁创造条件。

越南与欧洲关系继续成为越南外交领域的一大亮点。越南与欧洲国家珍视合作成果，抓住发展机遇，为地区和世界和平稳定作出贡献。（完）