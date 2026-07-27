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越柬议会外交为双边关系迈上新台阶注入强劲动力

越南驻柬埔寨大使阮明羽表示，应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆·索达莉（Samdech Khuon Sudary）将于7月27日至29日对越南进行正式访问。此访必将进一步巩固和深化越柬“睦邻友好、传统友谊、长期稳定、全面合作”的关系。

越南驻柬埔寨大使阮明羽表示，应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆·索达莉（Samdech Khuon Sudary）将于7月27日至29日对越南进行正式访问。此访必将进一步巩固和深化越柬“睦邻友好、传统友谊、长期稳定、全面合作”的关系。

阮明羽大使在接受越通社驻金边记者采访时指出，此次访问正值越柬关系在多领域持续向好发展之际。自2026年初以来，双方高层互访频繁，政治互动密切。越共中央总书记苏林于2026年2月对柬埔寨进行国事访问，并出席在金边举行的两党及三党高级别会议；越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀于4月访柬；越共中央政治局委员、中央宣教与民运部部长郑文决于5月到访。柬方亦积极回应，柬埔寨人民党副主席梅森安于2026年1月访越，祝贺越共十四大圆满成功；柬埔寨首相洪玛奈于6月正式访越并出席第三届亚洲未来论坛。阮明羽强调，这一系列高层交往显著增强了双方政治互信，强化了战略沟通，为全面合作发挥了至关重要的引领作用。

在经贸、投资与旅游领域，两国合作继续保持强劲增长势头，成为双边关系中的突出亮点。同时，双方持续深化国防与安全合作，共同维护地区和平稳定与发展环境，并加强打击跨国犯罪协作，重点聚焦毒品犯罪、人口贩运及网络诈骗等突出问题。

两国在新闻宣传、文化交流和民间往来方面亦取得积极进展。阮明羽提到，2026年6月25日至30日成功举办的“越南文化周”活动，是双方文化合作的重要成果，有力促进了两国民众的相互理解与友好情谊。

谈及昆·索达莉此访，阮明羽认为，此次访问以及此前一系列高层互动，充分体现了两国对巩固政治互信和深化全面合作的高度重视。他指出，此访将进一步推动两国立法机构合作，加强立法经验交流，为全面梳理各领域合作成果，特别是议会外交合作成果创造良好条件，推动越柬关系迈向更加务实、高效的发展阶段。

阮明羽回顾道，自昆·索达莉于2023年12月首次正式访越以来，两国国会合作持续深化。2024年11月，越南国会主席陈青敏对柬埔寨进行正式访问，并出席亚洲政党国际会议（ICAPP）第十二次全体会议及国际包容与和平议会（IPTP）第十一次全体会议。

根据日程，访问期间，昆·索达莉主席将同越南国会主席陈青敏举行会谈，会见越南党和国家领导人，并参访越南部分大型集团和医疗机构。两国国会专门机构还将举行工作交流，就深化合作的各项举措进行磋商。

阮明羽表示，此访不仅是双方就共同关心议题交换意见、增进互信的重要契机，也是共同探讨提升议会合作质效、分享立法监督及重大事务决策经验的重要机遇。同时，两国国会各专门委员会将进一步加强协调，更好发挥立法机构职能，推动两国各部门、地方及企业切实落实已签署的条约与协议，并在地区及国际议会论坛中继续密切配合、相互支持。

阮明羽期待，此访将为两国合作特别是议会合作注入新的强劲动力，进一步巩固越柬传统友谊与团结，维护和平稳定的发展环境。

关于纪念越柬建交60周年（1967年6月24日—2027年6月24日）系列活动筹备情况，阮明羽透露，两国正积极筹划一系列具有重要政治、历史和外交意义的纪念活动。这不仅为回顾两国六十年来团结互助的光辉历程提供重要契机，更是双方领导人和人民重申共同维护和发展“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系坚定决心的时刻，同时也将进一步加强对青年一代的越柬传统友谊教育。

阮明羽表示，在昆·索达莉此次访越期间，双方预计将就建交60周年纪念活动的具体安排，包括两国国会合作项目及其他议会外交活动进行深入交流。他期待，丰富多彩的纪念活动，特别是议会外交活动，将进一步增进两国人民对越柬传统友谊和团结合作关系的认知，推动越柬关系不断迈向更加紧密、深入的发展新阶段。（完）

报道/越通社

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