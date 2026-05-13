越柬深化新闻合作 共迎数字化转型新时代

在数字化转型浪潮与人工智能快速发展的背景下，双方重点讨论了传媒环境的深刻变革，以及加强两国新闻组织合作的具体举措。

越共中央委员、中央宣教与民运部副部长、《人民报》总编辑、越南记者协会主席黎国明介绍了越南记协当前工作重点及未来方向，并分享了越南新闻传媒在数字技术、社交平台和人工智能迅猛发展下所面临的机遇与挑战。

柬埔寨记者俱乐部主席布伊基亚表示，该俱乐部成立26年来，拥有来自全国200多家媒体机构的约100名成员。俱乐部致力于开展新闻业务培训、支持记者采访工作，确保及时准确地向公众传播信息。他指出，受数字技术、人工智能及社交媒体内容创作者与影响者崛起的影响，柬埔寨传媒行业亦面临深刻变革，专业记者亟需加强培训以提升竞争力并保障信息质量。

布伊基亚对越南记者协会提出的加强专业培训合作、共同应对人工智能引发的新闻伦理与技术挑战、推动文化与文艺交流等建议表示高度赞赏。

双方一致同意，今后将进一步加强新闻机构间的沟通协调与信息共享，深化新闻专业培训与科技应用经验交流，定期举办培训班，提升记者与编辑队伍的专业能力。

与此同时，柬埔寨记者俱乐部与越南记者协会还将拓展文化交流活动，积极交换两国经济社会发展与国家建设的最新信息，推动科技成果和人工智能技术在新闻实践中的广泛应用。

双方认为，这些合作举措将有力巩固和深化越南与柬埔寨之间源远流长的传统友好关系。（完）