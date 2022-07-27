越柬建交55周年：继续加强和扩大越柬两国妇联传统合作关系

访问期间，7月25日，越南妇女联合会与柬埔寨妇女和平与发展协会在金边联合举行越柬建交55周年、2022年越柬和柬越友谊年纪念典礼；签署两国妇联2022-2027年合作协议。



柬埔寨参议院第八委员会主席、妇女和平发展协会副主席棉森安（Mean Sam An）表示，在两党、政府领导人和各级政府的重视和物质及精神上的支持，为推动两国妇联合作协议的落实，并取得丰硕成果创造条件，有助于增进两国人民和妇女的睦邻友好、好兄弟、传统友谊和长期全面合作走深走实。



柬埔寨副首相、议会联络与监察部大臣、妇女和平发展协会主席梅森安（Men Sam An）表示，两国妇联在困难和发展中始终相互支持、相互帮助。40多年来，越南妇联为柬埔寨妇联给予物质、精神支持和技术专家援助；协助柬埔寨各级妇女协会领导进行培训，提供技术设备、援建学校，为贫困妇女进行看病、发放药物、大米等。



在边境省份合作框架内，两国妇联还通过扶贫、妇女职业培训、医疗卫生、教育工作、打击人口尤其是妇幼拐卖等活动加强了兄弟情谊，为建设和平、友谊和发展的边界线作出贡献。



越南妇女联合会主席何氏娥在纪念典礼上介绍了越南妇女在政治和其他工作计划中的取得的令人振奋的成就，例如支持妇女参与经济发展、创新创业、外交和国际合作事务等活动。



何氏娥说：“国际一体化进程需要两国妇联在中央和地方层面的合作不断深入和更加务实。因此，我们认为，协调配合活动不仅止步于在合作协议的内容上，而两国妇联也需要着眼于为东盟合作框架、大湄公河次区域、柬埔寨-老挝-越南发展三角等国际和区域合作做出更多贡献。



在纪念典礼上，双方签署了3项合作协议。



访柬期间，越南妇女联合会代表团将礼节性拜会柬埔寨王国国会主席韩桑林（Samdech Heng Samrin），走访越南驻柬埔寨大使馆等。（完）