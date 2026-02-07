越柬发表联合声明：深化传统友谊 推动全面务实合作

在越南共产党中央委员会总书记苏林对柬埔寨王国进行国事访问之际，越南社会主义共和国与柬埔寨王国发表联合声明，重申双方将继续巩固睦邻友好、传统友谊和全面合作关系，推动两国关系长期稳定、务实高效发展。

应柬埔寨王国国王诺罗敦·西哈莫尼邀请，苏林总书记于2 月6日对柬埔寨进行国事访问。访问期间，苏林礼节性拜会了柬埔寨王太后诺罗敦·莫尼涅特·西哈努克，并与参议院主席、代国家元首洪森亲王举行高级别会晤。苏林还向独立纪念碑、已故国王诺罗敦·西哈努克 纪念碑以及越柬友谊纪念碑敬献花圈。

柬方高度评价越南在国家建设、革新和发展事业中取得的显著成就，特别是 2025 年实现超过 8% 的经济增长。洪森祝贺越南共产党第十四次全国代表大会圆满成功，并祝贺苏林同志再次当选越南共产党中央委员会总书记，祝愿越南顺利实现到 2030 年迈入中等偏上收入国家行列、到 2045 年建成高收入工业化国家的发展目标。

苏林高度评价在柬埔寨国王和首相洪玛奈的领导下，柬埔寨在社会经济发展方面取得的重要成果，并祝愿柬埔寨成功实现到 2050 年建成高收入国家的长期愿景。

双方一致认为，近年来越柬传统友好关系和全面合作持续向好发展，高层交往和各层级、各领域交流不断加强，为两国人民带来切实利益。双方重申始终高度重视睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定关系，承诺相互支持、相互帮助，共同维护和平、稳定与繁荣。

在复杂多变的地区和国际形势下，双方强调越柬友好关系具有特殊意义，认为相互支持、平等互利、和平共处是两国关系的坚实基础。双方同意在相互尊重独立、主权和领土完整、不干涉内政的基础上，通过坦诚、建设性对话妥善处理分歧，不允许任何问题影响双边关系大局。

双方一致同意深化经济合作，发挥互补优势，重点推进基础设施互联互通、供应链对接、农业及农产品加工、能源、物流和边境经济合作，促进两国货物、服务和投资顺畅流动，并朝着未来实现双边贸易额 200 亿美元目标努力。

双方欢迎棉芝—丹南国际口岸正式启用，并同意推进有关口岸升级和新设水运口岸事宜，加快高速公路等重大互联互通项目对接，简化跨境运输手续，为经贸合作创造更加便利条件。

双方高度评价越柬、柬越联合边界委员会在解决尚未完成勘界问题方面取得的进展，同意加快相关谈判进程，致力于建设和平、稳定与发展的陆地边界。在海上问题上，双方承诺在划界完成前，继续尊重并有效落实双方已签署的有关协议。

双方重申将进一步加强防务、安全、领事保护、教育培训、公共卫生以及文化、旅游、科技、数字经济等领域合作，特别重视加强青年交流和对传统友谊的宣传教育，夯实双边关系的社会基础。

双方还重申东盟在地区架构中的中心地位，强调维护东海和平、安全、稳定以及航行和飞越自由的重要性，支持全面有效落实《东海各方行为宣言》，并推动早日达成符合国际法、具有实质内容的《东海行为准则》。

访问结束之际，苏林感谢柬埔寨国王、领导人和人民给予的盛情接待，并诚挚邀请 诺罗敦·西哈莫尼 国王在适当时候对越南进行国事访问。（完）