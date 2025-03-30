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越柬友好协会成立50周年庆典在河内举行

3月30日上午，越柬友好协会成立50周年庆典暨一等劳动勋章授勋仪式在河内举行。 值此机会，越共中央总书记苏林，国家主席梁强，政府总理范明政，国会主席陈青敏分别致赠花篮；国家主席梁强和柬埔寨祖国发展团结阵线国家委员会主席、柬越友好协会主席棉森安（Samdech Men Sam An）分别向越柬友好协会致祝信。越南政府副总理柬外长裴青山与会。


为了表彰越柬友好协会对越南建国卫国事业，以及对巩固发展越柬友好关系所作出的贡献，越南国家主席决定授予该会一等劳动勋章。政府副总理裴青山代表党和国家领导向越柬友好协会授予勋章。

裴青山在活动上发言时强调，越柬是拥有共同边界线的邻国，越柬之间团结友好和传统合作关系历经艰苦斗争的考验、岁月的淬炼。两党两国间的相互支持和团结，既是双方最大的力量源泉，也是值得世代传承的珍贵财富。

裴青山强调，越南党、国家和人民始终重视并将巩固和发展与柬埔寨人民党、国家和人民的睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系置于最优先地位。

裴青山补充说，过去50年来，越柬友好协会开展的丰富多彩活动，为深化了两国人民间如胶似漆的深厚情谊，以及推动越柬友好关系的发展做出贡献。

裴青山建议越柬友好协会各级继续充分意识到两国友好关系的重要性，吸引更多年轻人参与协会工作和越柬民间交流活动；强对两国各阶层人民，特别是年轻一代宣传教育有关两党两国团结友好合作关系。

裴青山同时建议，越柬和柬越友好协会密切配合举办多场投资对接活动，拓展在旅游、科技、环保、自然灾害和疾病防治等领域的合作项目。

柬越友好协会副主席万恩·法尔（Vann Phal）祝贺越柬友好协会成立50周年，并希望，两国友好协会的各项活动将为加强两国人民友谊、团结与合作日益牢固和持久作出重要贡献。（完）

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越航开通北京大兴至胡志明市直达航线

越航开通北京大兴至胡志明市直达航线

越通社驻华记者报道，3月30日，越南国家航空公司（一下简称越航）在北京大兴机场举行北京至胡志明市直达航线首航庆典仪式。越南社会主义共和国驻华大使范清平、越南航空中国区总经理张陈玉雄出席活动。
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