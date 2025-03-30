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越柬友好协会成立50周年庆典在河内举行
为了表彰越柬友好协会对越南建国卫国事业，以及对巩固发展越柬友好关系所作出的贡献，越南国家主席决定授予该会一等劳动勋章。政府副总理裴青山代表党和国家领导向越柬友好协会授予勋章。
裴青山在活动上发言时强调，越柬是拥有共同边界线的邻国，越柬之间团结友好和传统合作关系历经艰苦斗争的考验、岁月的淬炼。两党两国间的相互支持和团结，既是双方最大的力量源泉，也是值得世代传承的珍贵财富。
裴青山强调，越南党、国家和人民始终重视并将巩固和发展与柬埔寨人民党、国家和人民的睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系置于最优先地位。
裴青山补充说，过去50年来，越柬友好协会开展的丰富多彩活动，为深化了两国人民间如胶似漆的深厚情谊，以及推动越柬友好关系的发展做出贡献。
裴青山建议越柬友好协会各级继续充分意识到两国友好关系的重要性，吸引更多年轻人参与协会工作和越柬民间交流活动；强对两国各阶层人民，特别是年轻一代宣传教育有关两党两国团结友好合作关系。
裴青山同时建议，越柬和柬越友好协会密切配合举办多场投资对接活动，拓展在旅游、科技、环保、自然灾害和疾病防治等领域的合作项目。
柬越友好协会副主席万恩·法尔（Vann Phal）祝贺越柬友好协会成立50周年，并希望，两国友好协会的各项活动将为加强两国人民友谊、团结与合作日益牢固和持久作出重要贡献。（完）