越柬两国对双边关系在新时期实现全面突破发展充满信心

据越南外交部公报，应柬埔寨人民党副主席、中央委员会常委主席赛冲的邀请，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈秀将率领越南高级代表团于4月10日对柬埔寨王国进行正式访问。

越南驻柬埔寨大使阮明羽在访问前夕接受越通社驻金边记者的采访时强调，基于两国关系近60年的密切交往历史，以及当前地区和世界复杂难料的形势，两党、两国的团结之情是需要为子孙后代培育、维护和发展的宝贵财富，是越柬两国在新形势下对双方全面合作实现更加全面、务实和高效发展充满信心的基础。

阮明羽表示，越共中央书记处常务书记陈锦秀此访意义重大。首先，此次访问是陈锦绣在十四大后以党和国家主要领导人身份进行的首次出访。此访恰逢第十六届国会第一次会议完成国家领导职务人选健全工作之后，体现了越南党和国家对巩固和发展与柬埔寨传统友好合作关系的高度优先。

其次，此次访问恰逢柬埔寨传统新年前夕，因此陈锦绣将代表越南党和国家领导人向柬埔寨领导人和人民群众致以节日祝福。

第三，核查、交流并落实两党、两国领导人于今年二月在金边首都举行的高层会晤框架内所达成的协议是此访的重要内容之一。本着这一精神，根据预计行程，此访期间，越共中央书记处常务书记陈锦绣将与柬埔寨人民党党、参议院、国会和政府的领导人举行重要的会谈和会见，以及其他重要的活动安排。

阮明羽表示，59年来，自建交以来，越柬两个民族一直肩并肩、团结一致、在困难和患难时刻相互分享和支持。他说，柬埔寨高层领导以及各部委、地方领导始终对越南志愿军帮助柬埔寨人民摆脱波尔布特种族灭绝制度表示诚挚的感谢。反过来，越南领导人也始终对柬埔寨人民为越南南方解放、国家统一事业所提供的支持、帮助和巨大牺牲表示感激。

59年来，两国之间的友好关系经过两国历代领导和人民的辛勤培育，遵循“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期可持续”的方针，不断得到巩固和深入发展，为两国人民带来了实实在在的利益。政治外交关系始终在两国关系的总体定向中发挥着核心作用。双方始终保持高层和各级代表团互访与接触，以及在所有渠道上配合举行双边合作机制。特别是，越共中央政治局与柬埔寨人民党中央常委会之间的年度高层会晤机制已成为两国合作关系的典范。此外，双方在地区和国际论坛以及越老柬三方机制中密切配合，展现了在维护地区和世界和平、稳定与发展中的共识和责任。

国防安全领域的合作继续得到加强，是越柬合作关系的重要支柱。双方坚持不允许任何敌对势力利用本国领土损害对方国家安全和利益的原则。这确保每个国家都有一个稳固的战略后方，不必担心来自边境另一侧的威胁。多年来，国防安全合作也有助于有效打击走私、毒品、人口贩卖等各类跨境犯罪，为维护边境地区的安全秩序做出贡献。

经济、贸易和投资是推动实质性合作的动力，是两国从现在到2030年的合作重点。两国经贸投资合作正处于强劲发展势头，具有互补性。越南目前是柬埔寨第五大投资来源国，在柬投资项目共200多项，总注册资本近30亿美元。

在贸易规模方面，双方已在2025年达到双边贸易额创纪录的113.3亿美元，比2024年增长11.7%。越南目前是柬埔寨三大贸易伙伴之一，仅次于中国和美国，同时是柬埔寨商品的第二大出口市场，仅次于美国。这是双方努力朝着两国高层领导人一致确定的200亿美元目标迈进的前提。

教育培训和人力资源开发始终是两国特别关注并具有长远战略视野的领域。每年，越南向柬埔寨学生提供数百个短期和长期培训奖学金。反过来，柬埔寨也为越方提供高棉文化、语言培训的奖学金。两国在应对自然灾害和流行病方面也密切合作，及时向对方提供疫苗和医疗用品。

特别是，越柬的紧密关系和团结之情进一步提升了各自国家在国际舞台上的作用和地位。两国的紧密联系和协调有助于巩固东盟的团结，维护地区和世界的和平与稳定，是为各自国家人民带来繁荣和幸福的重要因素。

阮明羽认为，过去，越南共产党与柬埔寨人民党之间的关系是坚实的政治基础，在两国各方面关系中发挥着核心、引领和定向作用。其中，越柬两党、两国之间的政治互信正是稳固的“压舱石”，是实现“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期可持续”方针的核心基础。这种政治互信已经并将继续为所有双边合作领域提供战略定向，并通过两党、两国最高领导人之间的定期会晤得到加强。通过这些会晤，所有存在的问题都可以本着两个邻国之间团结、友好、真诚和互助的精神得到解决。（完）