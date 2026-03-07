越日文化节：深化越日两国人民友谊与合作

3月7日，题为“携手共进：儿童、地球、未来”的第11届胡志明市越日文化节（JVF11）在胡志明市滨城坊“9·23”公园隆重开幕，包括文化、体育、商贸及旅游等系列丰富多样活动，展现了越日两国浓郁的民族文化特色，进一步深化了两国人民间的友谊。



胡志明市市委副书记、市人民议会主席武文明致开幕词时表示，经过十余年的形成与发展，胡志明市越日文化节已成为具有特殊意义的国际文化交流盛事，是越日两国人民紧密团结与友谊的生动象征。该文化节已成为连接文化、艺术、商贸、旅游及民间交流等多领域的空间，为进一步深化越日全面战略伙伴关系作出了贡献。



他相信本次文化节的丰富活动将营造一个生动且充满情感的文化空间，让两国人民尤其是青年一代有更多机会相识相知、分享、增进互相理解，共同迈向可持续的未来，推动越日两国人民之间友谊日益密切且深化发展。



越南古代服饰在文化节上亮相。图自越通社

日越友好议员联盟特别顾问、2026年越日文化节组委会名誉主席武部勤（Takebe Tsutomu）认为，第11届越日文化节标志着巩固和加强两国全面友好合作关系的新里程碑，同时向亚洲及世界传播了新的价值，共同建设一个真正有意义的交流中心。



越南外交部常务副部长阮明宇相信本届越日文化节将继续发挥友谊桥梁作用，巩固两国人民间的真诚情感与相互信任，推动多领域的交流与合作，为深化越日致力于世界与亚洲和平、繁荣的全面战略伙伴关系作出切实贡献。



本届文化节于3月7日至8日举行，主要活动包括贸易、美食与旅游交流、推介越南和日本产品、旅游促进会、日越教育合作研讨会、文化体育交流活动和胡志明市与日本青年交流活动等。（完）