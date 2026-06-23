越日推进医疗卫生合作

这是落实越日两国高层关于双边合作，其中包括医疗卫生合作承诺和协议的具体步骤。

通过该协议，双方将促进讲师和学生交流项目，开展联合科学研究，组织科学会议，分享学术信息以及交流先进医学知识和技术的合作。

108号中央军队医院院长黎友双中将评价，该活动是双方在学术交流、专业会诊、科学研究和医疗卫生干部培训等方面切实合作过程的结果。他强调，通过协议的签署，两所医院将有机会推进讲师和学生交流项目，开展联合科学研究，组织科学会议，分享学术信息以及交流先进医学知识和技术。

黎友双中将还强调了医疗卫生合作对越日全面战略伙伴关系框架内的友好互信关系发展的切实贡献。 日本东邦大学校长渡边善则（Yoshimori Watanabe）则表示，通过这一具体化的合作，东邦大学及其医学部希望加强与越方的关系，特别是在医疗卫生、人才培养和专业交流领域。渡边善则相信，合作不仅停留在签署层面，还将为治疗、研究和医生及医务人员培训创造切实的活动。

越南驻日本大使范光校强调，108号中央军队医院与东邦大学医学部之间签署合作谅解备忘录正是双方通过越日两国顶尖医疗和培训机构之间的切实合作项目，努力落实两国领导人承诺和协议的证明之一。

108号中央军队医院与东邦大学医学部自2024年起已在学术交流、专业会诊、科学研究和医疗卫生干部培训等领域开展合作。东邦大学医学部曾多次派遣教授、专家前往108号中央军队医院，配合开展培训活动、组织科学会议和患者护理工作。（完）