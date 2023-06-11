越日建交50周年：2023年越南-大阪文化节吸引大量游客的参与

越通社驻日本记者报道，6月10日，越南驻大阪总领事馆与日本节日组委会联合举行了题为“希望”的2023年越南-大阪文化节开幕式。这是纪念越日两国建交50周年，以及东盟与日本建立关系50周年的一项重大活动。

越南驻大阪总领事吴郑河在开幕式上致辞时表示，在过去50年来，越南与日本共建了一个互相信任、相互尊重、平等互利的友好合作关系。 越日两国“无界限”的关系一直本着“亲情、真诚、信任、务实、高效”的精神。 日本是越南在许多领域最重要的合作伙伴国，旅日越南人社群目前是日本第二大外国人族群。 这是一个年轻、充满活力，并可为两国友好关系做出巨大贡献的社群。

吴郑河希望并相信在双方的通信协力下并凭借两国的互补潜力和优势，越日关系在多个领域将进入更有效更切实的发展时期。

日本外务省副大臣山田贤司（Yamada Kenji ）在活动上发表讲话时表示，两国友好关系通过在政治、外交、经济、文化、艺术和民间交流等领域的合作得以形成。他强调，河粉、夏卷等越南菜肴都很受消费者欢迎。他说，此次文化节期间设立了许多介绍越南美食和商品的展位，并希望能够品尝越南的传统菜肴并了解越南饮食文化。同时还希望通过此次活动，越日友好关系将日益强劲发展。

日本众议院议员森山裕之和日本外务省代表在开幕式上发表讲话并祝贺此次文化节取得圆满成功。

按计划，2023年越南-大阪文化节在6月10日至11日举行，包括多项丰富多彩的文艺节目。介绍和推广越南风土人情和美食文化的90多个展位吸引了众多日本友人和当地越南人社群前来参观。组委会预计，参加今年越南-大阪文化节的人数可超过10万人。（完）