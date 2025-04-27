越日友好音乐会在福冈举行 弘扬和平价值

最近，在越南驻日本福冈的支持下，由越南国家交响乐团同日本九州交响乐团联合在福冈市举行的越南-日本友好音乐会取得圆满成功。



据越通社驻日本记者报道，越南驻福冈总领事武枝梅在音乐会上致辞时表示，音乐会恰逢越南南方解放、国家统一50周年之际举行，是两国人民一起弘扬和平、团结的价值，特别是越日之间密切友好精神的良好机会。



武枝梅强调，越南国家交响乐团和九州交响乐团等两个著名交响乐团各著名艺术家的参加，让音乐会各家特别和更具意义。



越日友好音乐会吸引了近500名观众，其中包括许多旅居福冈和周边地区的越南人。福冈县知事服部清太郎(Seitaro Hattori)和夫人已出席音乐会。此外，泰国驻福冈总领事、美国驻福冈领事处首席代表等也出席音乐会。

在音乐会框架下，越南驻福冈总领事馆与福冈县文化振兴委员会联合举办了“欢迎音乐会”。越南国家交响乐团的艺术家参加演出。福冈县知事服部清太郎(Seitaro Hattori)出席并致辞。



此外，在4月24日至25日，在福冈市会场区域还设有越南美食展位，向福冈县及九州地区广大民众宣传推广越南传统美食，如牛肉河粉、越南面包和春卷等。



近期，越南驻福冈总领事馆积极主动与九州地区各地方政府协调，在福冈县及领事辖区其他地方举行音乐、美食交流活动等。本次交响音乐会得到了福冈县政府、当地民众以及旅居九州地区的越南人社群的热烈响应和高度评价。通过此次活动，日本民众对越南音乐的发展、越南美食文化的魅力及民族优良传统有了更深入的了解，从而有力促进了两国人民之间的交流，进一步推动了越日之间深厚、广泛而持久的友好合作关系。（完）