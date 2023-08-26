越日关系50周年：越南舞蹈队在日本鸣子舞节上演出

越通社驻日本记者报道，8月26日，原宿超级夜来节——又名“原宿表参道元气祭SUPER夜来祭”在东京代代木公园开幕。这是东京一年一度最大的节日，在受新冠肺炎疫情影响时隔两年后恢复举行。在越南与日本建交50周年之际，越南Nakama Yosakoi舞蹈队是唯一一个入选在该活动进行表演的国外舞蹈队。

Nakama Yosakoi是在联合国教科文组织驻越南机构联合国教科文组织信息中心的赞助下成立的舞蹈团队，其目的是为在越南的日本舞蹈夜来舞爱好者创造一个平台。Nakama Yosakoi曾于2015年在第15届原宿表参堂超级夜来元气祭上表演，并荣获“优秀新舞蹈队”奖。

参加2023年东京超级夜来祭时，由24名成员组成的Nakama Yosakoi舞蹈队表演了来源于越南童话故事“孔雀和乌鸦”的舞蹈。众多现场观众欣赏了Nakama Yosakoi舞蹈队的节目，并报以热烈的掌声。

按计划，8月26日至27日两天，夜来舞队将在林荫大道、代代木公园等多个场地进行演出。 据悉，本次活动吸引游客100万人次，参加表演的舞蹈队多达100多个，参加演出人员多达5000多人。

YOSAKOI是一种最初由高知县夜来祭开始发展起来、并逐渐成为盂兰盆节期间在日本全国各地举行的一种祭典形态。除了起源地的高知县之外，日本各地也广泛举办类似形态之祭典。东京原宿表参道元气祭于2001年首次举行。（完）