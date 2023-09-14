越日关系50周年：促进越南与日本之间的合作和投资促进活动

日本商工会议所（JCCI）所属日本—湄公河经济合作委员会主席柿原晓子（Kakihara Atsuko）在论坛上发言时强调，此次论坛为日本投资者了解和更新有关越南经济和贸易情况提供了有用的信息，从而吸引包括日本在内的外国投资前来投资创造良好的机会。



越南是世界和地区经济增长率较高的国家之一，两国企业合作潜力仍然很大。柿原晓子希望，在两国友好关系在多领域发展良好的基础上，今后两国的投资合作活动将得到更加有力的推动。



越南驻日本大使范光校表示，2023年，越南与日本将举行一系列庆祝两国建交50周年的纪念活动，其中包括双边贸易促进活动。越南目前是日本企业实现供应链多元化的首选目的地，日本投资者也对越南及其在越的经营利润前景充满信心。



与会代表在论坛上就今后日本企业在越南的投资趋势和需求，越南经济及参与省份概况等议题展开讨论。此外，来自乂安、朔庄、隆安等省份的领导人向拟在这些地方投资的日本企业介绍其潜力与优势，并一一解答疑问。



论坛期间，西贡电信技术股份公司与威仕杰（国际）有限公司和威仕杰（西贡）有限公司签署了关于合作实施培训和提供在农业、信息技术等领域高素质人力资源项目的谅解备忘录。（完）