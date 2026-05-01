越日全面战略伙伴关系日益紧密有效

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在美国纽约越南常驻联合国代表团驻地会见了日本共产党委员长志位和夫（Shii Kazuo），讨论《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会。会见中，志位和夫对两党及两党领导人之间紧密亲切的关系感到高兴，并分享对越南的特殊感情、对橙剂受害者的关切和希望为进一步发展两国人民关系作出贡献。关于《不扩散核武器条约》第十一次审议大会，志位和夫对越南的威望、地位和能力表示信任，相信越南作为会议主席将帮助大会取得积极成果。关切大规模毁灭性武器造成的后果，其中包括他本人在越南亲眼见证的橙剂后果，志位和夫希望双方今后继续在裁军和防止核武器扩散领域密切合作。杜雄越在会上强调越南高度重视与日本日益紧密有效的全面战略伙伴关系，以及两党之间紧密且具有基础性的关系。对当前复杂的国际形势表示关切，杜雄越重申了与日本及《不扩散核武器条约》成员国共同努力，推动第十一次审议大会取得实质性和平衡成果的决心。他对日本政府、日本共产党及日本各界对大会及反对核武器运动给予的强有力支持表示感谢，并提议双方今后在此问题上继续密切合作。日本共产党成立于1922年7月15日，是日本历史最悠久、规模最大的政党之一。该党以科学社会主义、共产主义为基础开展活动，奉行和平民主道路并体现独立观点。虽未执政，但日本共产党目前拥有大量党员，具有重要的政治影响力。（完）