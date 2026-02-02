越旅航空公司开通胡志明市—荣市直飞航线

2月1日，为扩大国内航线网络、加强重点经济与旅游区域之间的互联互通，2月1日，Vietravel Airlines正式开通胡志明市—荣市直飞航线。

胡志明市—荣市航线在民众出行需求持续增长，尤其是春节前后出行高峰期的背景下投入运营。根据计划，Vietravel Airlines预计在该航线上每日执飞3个航班。

Vietravel Airlines代表表示：“开通胡志明市—荣市直达航线，不仅满足了民众日益增长的出行需求，也是Vietravel Airlines实施重组、拓展国内航线网络战略的重要组成部分。我们期待该航线能够促进各地之间的贸易往来、旅游发展和经济联通，同时为旅客提供更加便捷、安全、服务质量不断提升的出行选择。”

直飞航线的开通不仅缩短了出行时间，也为往返两地的旅客提供了更加便利、安全的出行方式。

Vietravel Airlines指出，荣市是北中部地区的重要经济、文化中心，也是连接乂安省、河静省及周边地区的重要枢纽；而胡志明市是全国最大的经济中心，贸易、旅游和人员往来需求十分旺盛。Vietravel Airlines开通胡志明市—荣市航线，将有助于加强区域联动，推动两地经济社会和旅游发展。

目前，Vietravel Airlines正在国内多条航线上推出多项优惠促销活动，包括向旅客发放折扣码、春节期间特价机票以及多种灵活优惠政策。

与此同时，Vietravel Airlines正处于结构重组和品牌重新定位阶段，集中资源巩固运营能力、提升服务质量，并持续拓展航线网络。

在2026年发展战略中，荣市被Vietravel Airlines确定为重点开发的国内目的地之一。此外，该航空公司还计划陆续开通飞往海防（HPH）、清化（THD）、金兰（CXR）、大叻（DLI）、归仁（UIH）、同海（VDH）等国内航线，以进一步丰富航线网络，满足民众不断增长的出行需求。

Vietravel Airlines同时也在积极研究市场，制定增开定期国际航线的计划，力争逐步扩大市场布局、提升竞争力，为越南航空业的发展作出积极贡献。（完）