多年来，越南与新加坡战略伙伴关系不断积极发展，两个经济体互补性较强。2023年是两国建交50周年和建立战略伙伴关系10周年，因此，越南政府总理范明政访问新加坡将有助于推进两国经贸合作在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等系列新一代自贸协定已经生效的背景下迈上新台阶。

*潜在市场

越南工贸部贸易促进局出口支持中心副主任阮氏秋水表示，新加坡尽管是一个较小的市场，但却是一个很大的自由贸易港，几乎没有任何进口限制。这也是东南亚乃至世界许多大型跨国公司、贸易和物流公司的驻地。

然而，该市场对商品的质量要求非常高。虽然新加坡与越南的地理距离并不远，但能够进入该市场的越南农产品、食品和消费品并不多。

据工贸部亚非市场司的数据显示，2018-2021年间，越南对新加坡的出口额稳步增长，新加坡是越南在东盟中的第五大贸易伙伴。

2022年，越新进出口总额达91亿美元，同比增长11.6%，其中，越南对新加坡出口43亿美元，同比增长9.4%；越南从新加坡进口48亿美元，同比增长13.5%。

越南对新加坡的出口产品结构相对稳定。 2018-2022年高附加值加工产品占比67-76%。矿物燃料在越南对新加坡出口结构中占比5.5-13%。

与此同时，越南从新加坡主要进口加工制造类产品，包括电脑、电子产品及零部件、芳香剂、化妆品和卫生用品、塑料原料、机械、设备、工具以及其他零配件等。

2022年，新加坡成为越南在东盟的第五大贸易伙伴和在世界上的第十五大贸易伙伴。

值得注意的是，新加坡几乎没有自然资源，原材料必须从外国进口，也没有农业生产。对新加坡国内生产总值（GDP）贡献最大的是服务业，占70%，制造业贡献了25%。 因此，新加坡是越南农产品、水产品、纺织品服装、加工食品等主要产品的潜在市场。

统计数据显示，越新两国贸易十年来稳步增长，2021 年达269亿新元（约合200亿美元），较2020年增长18.7%。

在投资方面，截至2022年6月，新加坡在越南的注册资本总额达约700亿美元（约3600个项目），成为了越南第二大投资来源国。

在区域层面，新加坡和越南是RCEP、CPTPP 等自由贸易协定框架下的合作伙伴。

在与新加坡能源市场管理局(EMA)首席执行官Ngiam Shih Chun和新加坡驻越南大使贾亚·拉特南（Jaya Ratnam）举行会晤时，越南工贸部副部长邓黄安强调，越南愿意学习借鉴新加坡能源发展经验，以推动越南能源产业绿色可持续发展，有效满足经济发展过程中对能源的使用需求。

特别是，双方高度评价越新两国能源领域合作发展水平；一致同意密切协作配合实现在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方会议（COP26） 上所承诺的各项目标。

此外，新加坡也关注推动两国清洁能源、液化天然气（LNG）、氢气（hydrogen）和区域内电网连接等领域合作务实有效开展。

越南工贸部部长阮鸿延提议双方努力开展越新能源合作谅解备忘录框架内的具体活动，力争实现碳中和、应对地区和世界气候变化的目标等。

*充分挖掘现有优势

越南工贸部亚非市场司专家指出，《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等16项自贸协定（FTA）正在成为区域内许多经济合作关系中的重要环节。

越南驻新加坡大使馆商务参赞陈秋琼预测，随着全球经济贸易的下滑，2023年越新双边贸易金额继续增长或保持与2022年持平是较为困难的。

因此，越南驻新大使馆经济商务处将协助新加坡企业赴越南加强贸易对接，加大越南商品对新加坡出口力度；同时协助越南企业进军新加坡市场并推广介绍产品等。

为了进一步推动越新两国经贸合作向前发展，阮鸿延提议双方开展数字经济合作，通过新加坡商品交易所、特别是农产品交易所促进贸易合作等。

与此同时，充分利用两国参与的各项自贸协定所带来的的优势；支持企业对电子、电信、木制品、水产品加工等领域进行投资，从而加大对CPTPP和RCEP缔约国的出口力度。

特别是，将越南和新加坡作为区域内与欧盟和英国签署全面性协定的两个国家的优势充分挖掘出来，以互相支持深度进军这些市场等。

阮鸿延强调，政府责成工贸部制定《至2030年、展望至2045年国家电力发展规划》(第八个电力规划)，因此双方将促进两国政府密切配合实现清洁能源发展目标等。（完）