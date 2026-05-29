越新科技合作迎来新动力

在越共中央总书记、国家主席苏林于5月29日至31日对新加坡进行国事访问之际，旅新越南知识分子和专家群体表示，期待此访为越新两国在科技、创新与数字化转型领域的合作注入新动力。

多位专家在接受越通社驻新加坡记者采访时指出，越南高层领导人对科技及海外知识分子群体的重视，进一步增强了旅外专家加强联系、服务国家发展的信心与动力。

新加坡科技研究局先进光学技术部副主任何山松表示，旅新越南专家对苏林总书记去年访新期间会见侨胞的活动仍记忆犹新。他指出，越南领导人关于科技与创新的战略导向，已推动许多专家主动与国内各部委、高校和科研机构对接。自去年访问以来，通过侨胞专家与国内机构建立的交流渠道，已催生出多项科技、人才培养与创新合作计划。

旅新越南知识分子群体期待能有机会与苏林总书记面对面交流，汇报已取得的合作成果，并提出新的合作项目。专家们尤其关注苏林在香格里拉对话会上的演讲，以及将会见旅新越南人社区的活动。

南洋理工大学计算机与数据科学学院副教授刘英俊表示，此次访问正值越南大力推进数字化转型、迈向知识经济之际，充分体现了党和国家对科技领域的高度重视。他认为，若能有效利用海外越南人才资源，尤其是在新加坡这一区域领先的科技创新中心——汇聚了大量人工智能、大数据、半导体、生物技术和公共政策管理等领域的专家，越南将迎来诸多实现突破性发展的机遇。

专家们指出，人工智能、数字化转型与政策治理等领域合作空间广阔，有望迅速为越南的发展进程带来积极影响。多位专家认为，若能建立高效的对接机制，将侨胞专家与国内机构、企业及研究单位紧密联系起来，更多实质性合作项目将得以加速推进，从而提升科技能力，吸引更多高素质人才回国贡献力量。

旅外知识分子群体还期待，苏林此访有望进一步推动越新两国在高科技、创新和人才培养等领域的务实合作机制。旅新越南人群体认为，此次访问不仅具有重要的外交意义，更有助于加强侨胞与祖国的联系，为知识分子群体继续伴随越南科技、创新与数字化转型进程增添新的动力。（完）