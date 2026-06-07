越新战略视野高度契合

维文在接受越通社驻东南亚记者采访时指出，苏林总书记、国家主席在演讲中提出的观点，切中了当前世界面临的三大关键挑战。



首先，是以国际法为基础的国际秩序正面临冲击，国际规则和准则的权威性受到削弱。对于越南、新加坡等中小国家而言，维护国际法和多边主义尤为重要，因为这是各国通过和平方式妥善处理分歧与争端的根本保障。



其次，保护主义和内顾倾向有所抬头。维文认为，这一趋势可能削弱经济竞争力、抑制创新活力并限制发展机遇。面对全球不确定性，各国应积极推进经济关系多元化，深化与志同道合伙伴的合作，同时发挥东盟等多边机制在促进区域一体化中的积极作用。



第三，加强建设性对话和增进战略互信的重要性日益凸显。维文指出，各国应通过互利合作不断积累信任，为维护地区和平稳定创造有利条件。





2026年1月29日，在菲律宾宿务举行的东盟外长非正式会议期间，越南外交部长黎怀忠与新加坡外交部长维文·巴拉克里希南举行双边会晤。图自越通社

在谈到越新关系时，维文表示，两国始终坚定支持以规则为基础的国际秩序，致力于推动东盟一体化建设和提升地区韧性。2025年，两国关系升级为全面战略伙伴关系，为双方在更多领域深化合作开辟了广阔空间。



他介绍说，在苏林总书记、国家主席对新加坡进行国事访问期间，两国领导人重申将加强供应链韧性建设，深化战略互信，推动务实合作，共同促进双边关系发展和地区稳定繁荣。



维文高度评价两国经贸合作成果。他指出，目前越新工业园区（VSIP）已覆盖越南15个省市，共建成22个园区，累计吸引投资超过280亿美元，创造就业岗位34万多个。双方正推动建设更加绿色、智能的新一代VSIP园区，并研究通过海底电缆向新加坡输送越南清洁电力，以促进东盟电网互联互通。



维文表示，2027年新加坡将担任东盟轮值主席国，越南将主办APEC 2027年会议，这将为双方加强协调配合、共同推动区域合作提供新的契机。





在谈到越南的发展前景和地区作用时，维文认为，在苏林总书记、国家主席提出的“奋发图强新纪元”发展愿景引领下，越南近年来已成为全球增长最快的经济体之一，并有望于2031年成为东盟第二大经济体。





他表示，凭借年轻而充满活力的人口结构、快速发展的数字经济以及在全球供应链中的重要地位，越南未来将在地区事务中发挥更加重要的作用。越南继续与东盟成员国保持紧密合作，将有助于维护东盟中心地位，推动基于规则的多边主义，并提升地区韧性。



维文表示，新加坡愿继续与越南就地区和国际问题保持密切协调与合作，共同为亚太地区的和平、稳定与繁荣作出积极贡献。（完）