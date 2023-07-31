越新建交50周年：日益可靠和可持续发展的合作伙伴

特别是2023年两国关系升级为战略关系，并建立绿色经济伙伴是重要的烙印，为深化两国全面关系奠定了基础，成为本地区各国之间有效合作典范。



*克服障碍，建立战略信任



1973年8月1日，越南与新加坡正式建立外交关系。1978年，在政府总理范文同对新加坡进行正式访问期间，两国发表了联合声明。两国已进入建立在多个领域的友好与发展合作关系的阶段。



历经了历史的跌宕起伏，20年后，两国才真正克服障碍，使两国双边合作关系进入新发展阶段，双方战略互信日益得到巩固与深入发展。越南与新加坡外交关系中具有里程碑意义的事件是越南部长会议主席武文杰于1991年11月对新加坡进行正式访问。



其后，原新加坡总理李光耀多次访问越南，新加坡派遣专家赴越南进行实地考察，新加坡政府成立价值1000万新加坡元的基金会，为越南干部培训工作提供帮助。



原越南驻新加坡大使杨文广表示，从那时起，新加坡将越南视为可靠的伙伴，是需要发展双边关系的伙伴，同时也是携手将东盟发展成为今天共有10个成员国联盟的伙伴。



越南部长会议主席武文杰访新不到两年，两国关系继续提升到新高度，越共中央总书记杜梅1993年10月对新加坡进行正式访问。这是历史性的访问，是越共中央总书记首次访问新加坡。新加坡媒体当时强调，“这是两国关系中特别重要的事件”。



*深入广泛的战略伙伴关系



2004年，越南与新加坡签署了《21世纪全面合作框架联合声明》，为促进两国友好和多方面合作关系创建法律依据。



2012年9月，在两国纪念建交40周年前夕，新加坡第二次迎接越共中央总书记到访。越共中央总书记阮富仲从2012年6月12日至14日对新加坡进行为期三天的访问。



在访问期间，两国高层领导人就加强越南与新加坡在双边和多边层面上友好合作关系的大方向和措施进行讨论。双方一致同意将两国关系升级为战略伙伴关系，为《越新战略伙伴关系协定》的签署做好准备。



在两国40年内取得重要成就的基础上，2013年9月11日，越南政府总理阮晋勇与新加坡总理李显龙作出历史性的决定，就是将越新两国友好和全面合作关系升级为战略伙伴关系。



两国战略伙伴关系建立后，两国在五个支柱的关系已深入发展，包括深化政治互信，加强经济合作，加强国防安全合作，推动其他领域合作，加强在国际多边框架上的合作。



两国关系在党际、国会、政府和民间交流等渠道蓬勃有效发展。虽然受新冠肺炎疫情的影响，但双方仍保持各级代表团互访与接触。外交部副部长级政治磋商机制致力于增强两国外交部互相理解和互信，为双方就共同关心的国际和地区问题交换意见提供机会。

*经济合作亮点



截止2023年6月，新加坡在对越进行投资的东盟各国位居榜首，在对越进行投资的143个国家和地区中排名第二，生效项目共3200个，注册总额达到734亿美元。



新加坡投资项目集中于胡志明市、河内和北宁等51个省市，重点投资于加工制造业、房地产、电力、燃气、水、空调的生产和分销等领域。

越南在新加坡生效投资项目共150个，注册总额近7亿美元，重点投资于科技、批发、零售和信息传媒等。



越新工业区（VSIP）是两国经济合作的象征。目前，越南9个省市共设12个越新工业区。 越新工业区项目入住率高达83%以上，引进投资总额176亿美元，创造近30万个就业岗位。



在新冠肺炎疫情爆发时，新加坡是越南最大、最坚强的投资商之一。武明姜认为，今后，新加坡对越投资将继续提升。



新加坡是越南重要的航空市场之一。新冠肺炎疫情得到控制后，两国逐渐取消旅行限制。2022年，越南接待新加坡游客13.4万人次，新加坡接待越南游客28.5万人次。上述积极迹象有利于推动两国旅游和贸易合作。



两国领导人在近期高层互访中达成了有关数字经济、数字化转型、区域和全球供应链互联互通、绿色经济、可持续发展、连锁合作生产等领域的多个大的合作方向。



2023年2月，越南政府总理范明政访问新加坡期间，双方使越新两国经济合作关系迈上新台阶。双方签署了越新数字经济、绿色经济伙伴关系谅解备忘录，为两国促进在数字经济、循环经济、绿色经济、清洁能源和应对气候变化等领域的合作奠定基础。



双方一致同意促进创新创意，获取投资和金融资本以及绿色金融的机会，朝着绿色、智慧、包容、节能等方向扩大与发展越新工业区。



半个世纪以来，越南与新加坡的关系取得显著成果，是东南亚地区的亮点。这就是两国在下一阶段的坚实基础。（完）