越捷航空计划今年8月起恢复5条直飞大叻航线

越捷航空公司（Vietjet Air）将在林同省莲姜机场预计于2026年8月19日恢复启用后随即恢复飞往大叻的航线。按计划，越捷航空将恢复河内、胡志明市、海防市、荣市和岘港市至大叻的5条航线，为民众和游客前往“千花之城”提供更丰富的出行选择。

具体的是，河内—大叻航线每周往返航班28班、大叻—胡志明市和荣市航线每周往返航班各7班，大叻至海防航线每周运营4班往返航班，大叻至岘港航线每周运营3班往返航班。

大叻以气候宜人、连绵松林、碧波湖泊、诗意山谷和壮美瀑布而闻名，是越南著名的旅游胜地。除了独具特色的自然风光外，大叻还为各类游客提供丰富多彩的旅游体验，如徒步探险、追云观景、桨板运动、咖啡农场探访、松林野餐，以及品尝琳琅满目的当地特色美食等。

飞往大叻航线机票现已通过越捷航空官方网站website www.vietjetair.com、手机应用程序Vietjet Air等官方渠道发售，并持续推出多项促销活动，其中包括“12点了，越捷吧！”，机票价格最低仅0越盾起（未含税费）。

新一代航空公司——越捷航空引领着越南乃至地区和全球航空业发展革命。目前，该公司运营机队规模达135架飞机，并已订购近600架宽体和窄体客机。凭借卓越的成本管理、运营能力，越捷航空为旅客提供经济实惠、灵活便捷的航空出行选择，同时推出多元化服务，满足不同客户的消费需求。

目前，越捷航空运营着一支现代化、节能型机队，技术可靠率达99.72%，位居区域内最高水平之列；越捷航空是国际航空运输协会(IATA)正式成员，持有国际航空运输协会运行安全审计(IOSA)证书和地面运行安全审计认证（ISAGO ）。越捷航空积极参与 IATA各类航空运行安全提升项目。

作为越南最大的私营航空公司，越捷航空被全球唯一的航空安全和产品评级网站 “Airlineratings” 授予七星安全最高排名，并荣登《航空金融》杂志(Airfinance Journal)全球 50 家财务状况和运营表现最佳航空公司之列。(完)