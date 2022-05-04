越捷航空至新德里、首尔和东京等航线恢复运营 为出游创造便利条件

为了欢迎乘坐该航班的首批旅客，越捷航空领导已前往机场并向旅客送花。

越捷航空公司经理丁越方表示，在疫情后，直达拥有14亿人口的印度和泰国、新加坡 、马来西亚、韩国、日本和印度尼西亚等国际航线是越捷为人人创造乘坐飞机机会，为各国之间文化、经济和社会搭建桥梁等的努力和承诺。

在疫情后，越捷已率先恢复直达印度新德里和菩提道场圣地各航线。此前，4月29日晚，该公司从胡志明市至新德里的航线也恢复运营，为两国游客出差、探亲和旅游等创造便利条件。河内和胡志明市至新德里的两条航线每周往返航班3班，从6日起，每日往返航班1班。

在新德里之后，在本夏季越捷还准备运营胡志明市和河内至孟买的航班，从富国至新德里和孟买的航线将于今年9月投入运营。

越南与印度之间各航线不仅带来更多旅游机会，而还有助于推动两国经济发展，为从印度转机到泰国、新加坡、马来西亚和印度尼西亚等亚太地区的旅客创造便利条件。

越捷于4月28日至29日恢复运营的胡志明市至印度尼西亚巴厘旅游天堂和岘港市至韩国首尔仁川机场的两条航线也连接了世界最具特色和最具吸引力的海洋旅游目的地。

在完全恢复国内航线网络后，越捷已以特价方式在其官方网站www.vietjetair.com、手机应用Vietjet Air、脸书Vietjet等平台上推出各促销活动恢复从河内、胡志明市和岘港至曼谷、新加坡、吉隆玻、巴厘和新德里等一流旅游目的地的航线。

新一代航空公司——越捷引领了越南、地区乃至世界航空的革命。凭借其优越的成本管理、开发和运营能力，越捷航空公司提供了节省成本、灵活广泛的服务，并提供各种服务来满足客户的不同消费需求。

越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。

越捷于2018年和2019年连续两年荣获《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。越捷已重新开发从越南出发的许多国际航班，并将在不久的将来继续扩大其在各大洲的航线网络。（完）