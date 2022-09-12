新闻
越捷航空继续开通越南富国岛至印度新德里和孟买市的两条航线
富国岛拥有从北延伸到南众多美丽海滩的海岸线及得天独厚的自然景观。这里规划和建设了许多国际档次度假村系统，拥有丰富多彩的土特产。这些因素使富国岛成为世界旅游地图上的一颗“璀璨明珠”。有着著名的恒河文明的印度首都新德里和孟买市是不可错过的文化、宗教和美食目的地。
富国岛往返新德里和孟买市全程飞行时间仅须4 多小时，单程票价从 66.8万越南盾(未含税费) 起。游客可在www.vietjetair.com官方网站和Vietjet Air移动应用程序、越捷航空售票处、世界各处代理商购票并享受优惠政策等。
越捷航空是开通越南和印度之间航线最多的航空公司。截至目前累计开通连接河内、胡志明市、岘港和富国岛与印度首都新德里、孟买市、海得拉巴、艾哈迈达巴德、班加罗尔等五大城市的17条直达航线。
越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。2018年和2019年均被《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。
越捷的所有航班均满足世卫组织、国际航空运输协会（IATA）和越南卫生部等的最高安全标准，确保旅客、机组人员的身体健康和生命安全。
越捷航空公司是越南首家以新一代航空模式运营的私营航空公司，为旅客提供多方位的服务。不仅提供航空输运服务，越捷还通过应用先进的电子贸易技术为旅客提供消费品和其他服务。（完）