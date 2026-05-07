越捷航空旗下地勤服务公司为国际航空公司提供服务

此次活动正值越捷航空（Vietjet）品牌价值增长超过一倍、成为2026年全球品牌价值增长最快的航空公司之际，进一步证明了该航空公司在国际舞台上的地位。

凭借严谨的安保标准、国际化的运营能力及服务质量，Airport NEO为印度国家航空往返河内的定期国际航班提供全方位的地勤服务。

自 2020 年正式投入运营以来，VJGS已发展成为Airport NEO，拥有完善的服务生态系统。从旅客服务、停机坪航空器服务、载重平衡控制、机上服务供应、客舱清洁，到机坪技术支持以及航站楼内的其他商业服务，均配备了现代化设备及专业、敬业的人员队伍。

除了为越捷航空自身航班提供服务，帮助企业主动管控运营、确保安全和服务质量并维持高准点率外，此次为外国航空公司提供服务，再次肯定了其满足国际最严苛标准的能力。

越捷Airport NEO将继续投入基础设施、设备和人力资源，为国内外航空公司提供可靠的地勤服务。Airport NEO也将助力完善越捷集团（Vietjet Group）全球战略中的航空服务产品链。

伴随着这一突破，根据 Brand Finance 发布的《Airlines 50 2026》报告，越捷航空被评为2026年全球品牌价值增长最快的航空公司，品牌价值达到9.06亿美元，增长了117%。这一增长动力源于其在澳大利亚、印度、日本、韩国、印度尼西亚、哈萨克斯坦等重点国际市场的强劲突破。目前，该航司的客座率保持在86%以上，辅助收入占总营收的比重超过41%。越捷航空正强势崛起，与世界领先的航空品牌并驾齐驱。

越捷是新一代航空公司，是越南、地区乃至全球航空业的革命引领者。目前，该公司运营着135架飞机，同时已订购近600架包括宽体机和窄体机在内的各类机型。凭借卓越的成本管理、开发及运营能力，越捷航空提供了成本低廉且灵活的飞行机会，同时提供多样化的服务，旨在满足客户的消费需求。

越捷航空连续多年获得 AirlineRatings 及国际组织的多项殊荣，包括入选“全球最安全航空公司”榜单，并获得全球最高等级的七星级航空安全评级。此外，越捷航空还获得亚太航空中心（CAPA）评为“亚太地区年度最佳低成本航空公司”，世界旅游大奖（World Travel Awards）授予的“亚洲客户体验领先航空公司”，以及入选东盟最具价值航空品牌榜单，并斩获 Skytrax、World Business Outlook 及韩国、印度等大型市场颁发的诸多航空服务大奖。（完）