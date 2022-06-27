越捷航空在 2022 年岘港投资论坛上公布 7 条新的国际航线

在2022 年岘港投资论坛框架内，岘港市人民委员会与越捷航空公司（Vietjet Air）签署了五年战略合作谅解备忘录（2022 - 2027），为岘港市乃至越南的经济社会发展做出更大的贡献。

越捷航空将与素有“越南最宜居的城市”之称的岘港市配合向国内外游客推广该海滨城市的形象，促进岘港市的贸易、旅游和投资活动。

在今年岘港投资论坛的一系列活动中，越捷正式宣布开通岘港市飞往新加坡、韩国和印度的7条新的国际航线，其是越捷与该市合作协议中的第一步。

7条新的

国际航线

包括：岘港至韩国釜山航线，岘港至新加坡航线和岘港至印度新德里、孟买、海得拉巴、艾哈迈达巴德、班加罗尔的5大城市的航线。7条航线将从今年7月开始运营，每周执飞4到7个往返航班，满足市民和游客的旅游、商务、投资、探亲的需求。

越捷航空

公司副总经理阮青山表示：“岘港是受国际游客青睐的越南首选旅游地。越捷航空已运送乘客近 2200 万人次到岘港，目前越捷有往返岘港的8条国内航线和5条国际航线。越捷相信今天公布的新国际航线将继续开辟更多机会，助力促进岘港市与地区其他城市和国家之间的经贸、投资活动”。

越捷的所有航班均满足世卫组织、国际航空运输协会（IATA）和越南卫生部等的最高安全标准，确保旅客、机组人员的身体健康和生命安全。

越捷航空公司是越南首家以新一代航空模式运营的私营航空公司，为旅客提供多方位的服务。不仅提供航空输运服务，越捷还通过应用先进的电子贸易技术为

旅客

提供消费品和其他服务。

乘客可访问越捷官方网站www.vietjetair.com，以获取更多信息。（完）