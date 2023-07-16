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越捷开通胡志明市飞往日本东京（羽田机场）的直达航线
胡志明市飞往东京（羽田机场）的航班于胡志明市时间17时起飞，东京时间次日凌晨1时降落。东京国际机场飞往胡志明市于东京时间2时分起飞，胡志明市时间6时10分降落。
即日起至2023年12月31日止，乘客于每周三、四、五将有机会在网站www.vietjetair.com上抢购飞往日本东京以及越捷其他国际航线，价格为0越盾起（未含税），飞行时间从2023年8月10日至3月31日的机票。乘客还可以获得里程积分，享受许多优惠，例如凭积分兑换机票以及越南最受欢迎的250多个餐饮、度假、购物等品牌的产品和服务。
新一代航空公司——越捷引领了越南、地区乃至世界航空的革命。凭借其优越的成本管理、开发和运营能力，越捷航空公司提供了节省成本、灵活广泛的服务，并提供各种服务来满足客户的不同消费需求。
越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。
越捷于2018年和2019年连续两年荣获《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。越捷已重新开通从越南出发的许多国际航班，并将在不久的将来继续扩大其在各大洲的航线网络。（完）