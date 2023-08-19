越捷将首批中国台湾游客送往顺化市富牌机场新航站楼

越捷航空公司（Vietjet，越捷）刚迎接从顺化古都至中国台湾台北的首条直飞航班，首次将台北游客送往富牌机场新航站楼，为承天顺化省旅游和贸易的发展开辟新机会，将国际游客送到富牌机场新航站楼。

越捷航空以包机形式（charter）并使用现代飞机来执行顺化至台北的首条航线，受到了两地领导人和人民的欢迎。 此前，越捷已开通从富牌机场新航站楼至中国昆明和韩国首尔（仁川机场）的两条直飞航班。

台北拥有许多旅游景点、博物馆、画廊和繁忙的购物街。与此同时，文化节之城和联合国教科文组织文化遗产——顺化古都也是许多国内外游客最喜爱的旅游目的地。 从顺化出发，游客可以轻松继续探索越南中部和整个越南的遗产之路。

凭借飞往顺化的新国际航线，越捷将打造更具吸引力的产品和计划，吸引更多国际游客，推动当地经济和旅游业更加发展，无愧于富有遗产价值古都的潜力和地位。越捷执行的航班将国际游客送往越南各地，有利于向世界各地的朋友介绍越南友好好客的形象，同时将越南游客送往世界各地的著名目的地。

越捷航空公司是越南首家以新一代航空模式运营的私营航空公司，为旅客提供多方位的服务。不仅提供航空输运服务，越捷还通过应用先进的电子贸易技术为旅客提供消费品和其他服务。

越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。2018年和2019年均被《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。越捷的所有航班均满足世卫组织、国际航空运输协会（IATA）和越南卫生部等的最高安全标准，确保旅客、机组人员的身体健康和生命安全。（完）