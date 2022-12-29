越捷将在2023年内继续开通飞往中国的航线

中国从2023年1月8日起重新开放为越中两国航空开发活动带来了积极信号。越捷航空公司（越捷—Vietjet）副总经理阮青山透露，在中国取消防疫措施并恢复两国之间的旅游签证政策后，越捷将优先重新开放飞往中国的航线网络。

越捷力争实现在2023年上半年全面恢复飞往中国的航线网络，保持着两国间航线领先的商业航空开发商的位置，航线网络与疫情爆发之前增长20~30%，每日执行航班近100班等目标。

越捷在疫情前是开发越中航线数量最多的航空公司，占两国之间航空客运总量的50%左右。截止2020年初，越捷开通了从越南的河内、胡志明市、岘港市、芽庄市、大叻市和富国市等6大城市飞往中国的50多个城市，每日执行航班量最多可达80趟。

2022年10月，越捷已重新开通从越南胡志明市飞往中国杭州和成都的航线。目前，越捷已开通从胡志明市飞往中国杭州、成都、深圳、上海和武汉等5条航线。

越捷是国际航空运输协会的正式成员，并获得国际航空运输协会授予的运行安全审计认证（IOSA），获得国际专业航空评鉴网站AirlineRatings.com给予七星飞机安全评价。2018年和2019年均被《航空金融》（Airfinance Journal）杂志选入全球航空公司金融评级50强，获SKYTRAX、CAPA、国际专业航空评鉴网站的全球最佳航空公司大奖。以新一代航空模式运营的越捷航空公司是越南、地区和世界航空业革命的先行者，为旅客提供灵活廉价、丰富多样的服务，满足游客的所有消费需求。

越捷的所有航班均满足世卫组织、国际航空运输协会（IATA）和越南卫生部等的最高安全标准，确保旅客、机组人员的身体健康和生命安全。

旅客可访问越捷官方网站www.vietjetair.com，以获取更多信息。（完）