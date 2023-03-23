越意建交50周年：那不勒斯东方大学愿为两国关系发展作出积极贡献

皮埃特罗·马西纳教授在越意建交50周年之际接受越通社记者的采访时表示， 50年来，特别是近年来，双边关系不断深化发展。经济交流显著增加，科学和文化合作也在不断扩大。越南已成为吸引意大利游客的目的地，在 COVID-19大流行之后，意大利游客人数恢复增长。许多意大利大学正在促进与越南伙伴的合作关系。从明年起，在那不勒斯东方大学和威尼斯东方大学（Ca' Foscari），越南语将成为正式科目。对于两国今后的合作潜力，皮埃特罗·马西纳教授评价说，意大利和越南的关系有望继续深化发展。为庆祝两国建交50周年，那不勒斯东方大学决定选择越南语作为正式语言学科，学生可以通过学习越南语5年时间深入了解越南。此外，本校还与越南驻意大利那不勒斯名誉领事配合举办多项富有意义活动，介绍越南的文化和风土人情。皮埃特罗·马西纳教授指出，两国合作关系的发展良好离不开意大利驻河内大使馆和越南驻罗马大使馆的帮助和贡献。今后需要更多的组织，甚至是地方层面的参与，比如通过加强省市之间的结对，医院、学校、研究所等之间的合作。他重申，两国人民之间的关系越来越多地源于直接的人际关系，甚至超越纯粹的经济关系范围。那不勒斯东方大学愿意为这一发展做出积极的贡献。（完）