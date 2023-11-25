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越意建交50周年：米兰越南宣传推广计划正式启动

24日，越南驻意大利大使馆已同米兰航空港管理总公司、米兰市政府、越南意大利商会联合举行米兰越南宣传推广计划启动仪式，目的在于在意大利最大经济中心——伦巴第州首付米兰市推介越南形象，吸引意大利政府、企业和人民对越南旅游的关注。 越南外交部副部长阮明姮、越南驻意大利大使杨海兴、米兰航空港管理总公司副总裁图奇(Andrea Tucci), 越南航空总公司代表阮进黄等出席启动仪式。

阮明姮在启动仪式上发表讲话时强调，越南十分重视与意大利旅游合作，将其视为推动今后双边关系可持续和长期发展的基础。在越南旅游发展战略中，意大利被确定为重点和潜在市场之一。

古老和现代、世界时装之都的伦巴第州和米兰市备受越南游客的巨大关注，然而，赴越南的意大利游客仍较少。在50年来双方良好发展的基础上，越意两国文化和旅游合作余地和潜力仍较大。阮明姮表示希望双方尽早研究开通米兰直飞越南航线，从而为两国往来创造便利条件。她同时表示，越意两国有关机关开展各项旅游促进推广活动，从而促进旅游和文化合作以及民间交流。

越航代表阮进煌表示，目前越航没有直飞南欧地区的航线，希望未来将开通越南至意大利。目前，公司正进行考察和预计将在2024年公布可行性咨询评估。

米兰航空港管理总公司副总裁图奇在接受越通社记者采访时表示，米兰越南宣传推广计划是备受期待的倡议，这是拥有越南政府和地方政府代表出席的重要活动。他同时表示希望该计划将成为未来两国对接的强有力动力。

米兰越南宣传推广计划恰逢两国纪念建交50周年，两国战略伙伴关系建立10周年之际举行，成为今后在意大利举行的越南旅游宣传推广系列活动的开头，助推两国旅游蓬勃发展，开启越意战略伙伴关系下个50年的新发展步伐。（完）

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越英建交50周年：2023年友谊之舞联欢会在河内举行

越英建交50周年：“2023年友谊之舞”联欢会在河内举行

为庆祝英国与越南建交50周年，11月25日，河内市友好组织联合会越英友好协会在河内举行“2023年友谊之舞”联欢会，旨在进一步加强两国文艺交流，增进两国人民之间的相互了解。该协会成员的各所初中、高中和大学院校学生参加了活动。
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