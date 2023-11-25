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越意建交50周年：米兰越南宣传推广计划正式启动
阮明姮在启动仪式上发表讲话时强调，越南十分重视与意大利旅游合作，将其视为推动今后双边关系可持续和长期发展的基础。在越南旅游发展战略中，意大利被确定为重点和潜在市场之一。
古老和现代、世界时装之都的伦巴第州和米兰市备受越南游客的巨大关注，然而，赴越南的意大利游客仍较少。在50年来双方良好发展的基础上，越意两国文化和旅游合作余地和潜力仍较大。阮明姮表示希望双方尽早研究开通米兰直飞越南航线，从而为两国往来创造便利条件。她同时表示，越意两国有关机关开展各项旅游促进推广活动，从而促进旅游和文化合作以及民间交流。
越航代表阮进煌表示，目前越航没有直飞南欧地区的航线，希望未来将开通越南至意大利。目前，公司正进行考察和预计将在2024年公布可行性咨询评估。
米兰航空港管理总公司副总裁图奇在接受越通社记者采访时表示，米兰越南宣传推广计划是备受期待的倡议，这是拥有越南政府和地方政府代表出席的重要活动。他同时表示希望该计划将成为未来两国对接的强有力动力。
米兰越南宣传推广计划恰逢两国纪念建交50周年，两国战略伙伴关系建立10周年之际举行，成为今后在意大利举行的越南旅游宣传推广系列活动的开头，助推两国旅游蓬勃发展，开启越意战略伙伴关系下个50年的新发展步伐。（完）