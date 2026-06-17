越德推动立法与议会数字化转型经验交流

陈青敏强调，越南始终重视并希望推动与德国的战略伙伴关系，高度评价德国在欧盟及国际舞台上的作用和地位，以及德国对多边主义、自由贸易和遵守包括联合国宪章和1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的支持。



在介绍越南的发展情况和发展方向时，陈青敏表示，越南正决心大力推进增长模式转型、完善体制、推动科技、创新、数字化转型、绿色转型和可持续发展；力争到2030年成为工业现代化、中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家。越南正努力落实越共十四大决议，为未来几年实现两位数增长奠定坚实基础。



陈青敏还表示，越南国会正在继续大力革新组织和运作方式，提高立法和监督工作质量；同时推进议会外交，有助于塑造越南作为国际社会可信赖伙伴和负责任成员的形象。



陈青敏欢迎德联邦议院副议长博多·拉梅洛与越南国会副主席阮氏清之间的会谈成果，建议双方密切配合落实已达成一致的内容，加强对双边承诺和协议执行情况的监督；同时注重吸引可持续投资资金、先进技术，并开展具有长期质量和效益的项目。



陈青敏建议德联邦议院研究并推动签署两国议会间合作协议，尽早成立德越友好议员小组，同时通过直接或在线交流形式，加强在国家治理、经济社会管理等方面的经验分享。



会见现场。图自越通社



博多·拉梅洛对越南经济社会发展成就表示印象深刻；表示德国企业界高度评价越南的投资营商环境和发展潜力。他强调，德国希望在当今世界局势多变的背景下推动与越南的合作；认为增进相互了解、尊重和扩大合作将有助于促进和平、稳定与可持续发展。



博多·拉梅洛认为，两国在劳务、医疗护理职业培训和人力资源开发等领域还有很大的合作空间，可将德国的技术优势和经验与越南年轻优质的人力资源相结合；希望双方加强在人工智能、数字化转型和先进技术等新发展趋势方面的经验交流。



双方一致同意加强团组互访，保持两国议会领导人、各专门委员会和议员之间的经常性接触；推动在立法、监督、议会数字化转型、数字经济、绿色经济、能源、科技、创新等领域的立法经验交流，并在多边议会论坛上密切配合。



双方相信，在两国领导人的政治决心和共同努力下，越德战略伙伴关系以及两国议会间合作将继续朝着更加全面、深入、务实的方向发展，造福两国人民，同时为地区和世界的和平、合作与发展作出积极贡献。（完）