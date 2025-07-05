越德建立能源伙伴关系

越通社驻德记者报道，联合声明具有里程碑意义，正式确立两国"能源伙伴关系"这一新型合作机制，构建了涵盖能源转型、减排以实现碳中和、能源安全等领域的全方位合作框架。

根据联合声明，双方将重点在能源政策完善、可再生能源发展（包括海上风电、太阳能和绿色氢能）、电力数字化转型、能效提升、电网现代化以及工业脱碳等领域深化合作。

能源伙伴关系的实施机制将包括每年召开高级别指导委员会会议、设立技术工作组、加强培训与科研活动、促进企业间对接与合作，从而进一步深化两国在能源领域的合作关系，并为实现可持续发展目标作出贡献。

在联合声明签署后，越南工贸部副部长阮黄龙与德国经济与能源部国务秘书斯特凡·鲁恩霍夫举行了双边会谈。双方一致认为，越南与德国在贸易、工业和能源领域的合作正呈积极发展态势，在绿色转型背景下仍有广阔的拓展空间。德国目前是越南在欧洲的第二大贸易伙伴，同时也是越南商品进入欧盟市场的重要门户。

阮黄龙指出，越南正实施《第八期国家电力发展规划》，计划到2030年可再生能源占比达47%-53%，其中海上风电装机容量2030年将达6吉瓦，2035年提升至17吉瓦。

越南希望与德国深化绿色氢能开发、人力资源培训以及越德能源生态系统建设等领域的合作，并积极推动两国中小企业参与其中。

斯特凡·鲁恩霍夫强调，《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）有效提升双边经贸关系水平，德方承诺将与越方协同推动协定高效落实，并支持尽快完成《越南-欧盟投资保护协定》（EVIPA）批准程序。双方一致同意加强人力资源培训合作（重点聚焦能源领域），并商定于今年年底在越南召开第三届越德经济合作联合委员会会议。

当天下午，阮黄龙出席了关于德国支持越南发展可再生能源中心的专题座谈会。此次会议由越南工贸部与德国国际合作机构（GIZ）联合主办，吸引了包括Enertrag、Enercon、RENAC、Neuman & Esser、GEO、WPD等多家在越开展项目的德国能源企业参与。

与会期间，德方企业详细介绍了项目进展情况以及未来合作方向，并就项目实施过程中遇到的困难和障碍提出了具体建议。

越通社驻柏林记者报道，阮黄龙在接受专访时表示，越德能源伙伴关系协议的签署标志着两国在能源与工业领域的合作迈上新台阶。他指出，这一战略性合作框架将为德国企业（特别是可再生能源领域企业）在越开展投资、科技合作及技术转移创造更加有利的政策环境。

GEO能源集团宣布将于8月访越，拟在越建立可再生能源培训中心，为东南亚地区培养专业技术人才。



