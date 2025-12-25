越德建交50周年：面向未来的战略视野

在越德建交50周年（1975-2025年）之际，由德国弗里德里希·瑙曼自由基金会驻越首席代表安德烈亚斯·斯托费斯（Andreas Stoffers）与德越协会副主席、多特蒙德工业大学讲师路德维希·格拉夫·韦斯塔普（Ludwig Graf Westarp）共同主编的《革新与合作：德越关系的未来》一书正式发布，成为双边关系新发展阶段的战略方向指引。



该书汇集了两国政策制定者、学者和企业界的深入分析与见解，清晰阐述了德越关系从以援助、教育为基础的传统合作模式，向以互利共赢和相互促进为核心的现代化战略伙伴关系框架的转变过程。作者们认为，双边关系的未来应建立在两大关键支柱之上：一是稳固的制度化合作，其中《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）是最重要的法律和经济基础；二是技术创新，特别是工业4.0在提升合作质量与可持续性方面将发挥驱动作用。



只有当“合作”与“革新”这两大动力得到同步推进，德越关系才能继续巩固其作为亚洲最可持续、最高效的战略伙伴关系之一的地位，并灵活适应全球经济与地缘政治的波动。

该书强调，EVFTA不仅扩大了贸易和投资，更推动了制度革新，提升了越南在劳动、环境和治理领域的标准，从而助力德越经济关系实现从“量”到“质”的跨越。同时，在越南追求工业化、现代化目标以及承诺到2050年实现净零排放的背景下，作者们认为，德国在智能制造、可再生能源、自动化及高质量人力资源培训（特别是通过双元制职业教育模式）等领域的支持具有决定性意义。



两位作者的分析强调，只有当“合作”与“革新”这两大动力得到同步推进，德越关系才能继续巩固其作为亚洲最可持续、最高效的战略伙伴关系之一的地位，并灵活适应全球经济与地缘政治的波动。（完）