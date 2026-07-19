越希挖掘多领域潜力 深化全方位合作

7月17日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部与正对越南进行正式访问的希腊外交部长乔治·杰拉佩特里蒂斯 (Giorgos Gerapetritis)举行会谈。



黎怀忠表示，越南始终高度重视与希腊的传统友好关系。为推动两国关系实现更高质量发展，黎怀忠建议双方继续加强高层交往和各层级接触；在多边事务和国际组织中加强协调配合、相互支持，尤其是在希腊担任2025—2026年联合国安全理事会非常任理事国期间。



黎怀忠强调，双方应充分发挥现有合作机制作用，推动企业对接合作，拓展海运、物流、可再生能源、文化、旅游、科技和创新等具有广阔合作潜力领域的合作；尽快完成合作文件和协议的签署，为深化海运、劳务、避免双重课税等领域合作奠定重要法律基础。



黎怀忠感谢希腊对越南为解除欧盟委员会（EC）对越南水产品的非法、不报告和不受管制（IUU）“黄牌”警告所作出的努力给予积极评价；并建议希腊继续发声，推动欧盟委员会尽早取消这一警告，同时推动其他欧盟成员国尽快批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA）。



值此机会，黎怀忠欢迎并强调，越南外交部愿为希腊成功组织企业代表团访越考察市场，开展投资促进活动提供支持。



乔治·杰拉佩特里蒂斯高度评价越南经济社会发展成就，并指出，越南的国际地位不断提升。乔治·杰拉佩特里蒂斯强调，希腊愿为越南进入欧洲市场牵线搭桥，希望在希腊对亚太地区总体政策框架下，进一步推动两国合作关系向前发展。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与希腊外交部长乔治·杰拉佩特里蒂斯举行会谈。图自越通社

乔治·杰拉佩特里蒂斯赞同两国外交部继续发挥协调联络作用，共同推动各项合作内容落实落细，希望保持两国外交部之间常态化交流与磋商机制。乔治·杰拉佩特里蒂斯感谢越南准许希腊猕猴桃进入越南市场，建议双方继续研究加快签署相关协议，促进更多希腊特色产品进入越南市场。



他同时强调，愿意进一步深化两国地方间交流合作，签署更多合作文件，开通越南—希腊直航航线，提升海运、港口、科技等优势领域合作层次和水平，研究两国造船合资合作模式，同时同意为旅居希越南人创造更加便利的生活和工作条件，从而充分发挥其作为双边关系重要桥梁纽带的作用。



会谈上，双方还就共同关心的地区和国际问题深入交换了意见和看法，一致同意在联合国、东盟—欧盟框架内加强协调配合，支持多边主义和尊重国际法等。



双方一致强调了维护和平、稳定、安全以及航行和飞越自由，通过和平方式解决各种争端，严格遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的重要性。（完）