越巴合作：全球合作中的战略对接

越通社驻南美记者报道，《巴西利亚邮报》是巴西历史最悠久、最具声望的报刊之一。他指出，2024年11月17日，在里约热内卢举办的二十国集团（G20）峰会上，越南政府总理范明政与巴西总统卢拉·达席尔瓦（Lula da Silva）共同宣布将两国双边关系提升为战略伙伴关系，标志着外交上的重要突破，彰显双方政治意愿。



裴文毅回顾，自1989年5月8日两国建交以来，双方关系不断深化。2007 年，时任越共中央总书记农德孟访巴期间，双方确立全面伙伴关系，为政治、经济、国防、文化、科技等领域合作奠定基础。至2024年，两国升级为战略伙伴关系，标志着双边关系跨越式发展，也彰显出越南在亚洲日益成为经济和政治中心的国际地位。



裴文毅强调：“外交是此项关系的坚实基础，提供稳定和指向性。凭借独立自主、多边外交政策，越南在巴西找到了理想伙伴，共同秉持以国际法为依据、追求公平世界的愿景。”



越巴合作也在多边平台持续发力。在联合国，两国共同维护主权、领土完整、和平解决争端；在世界贸易组织（WTO），双方联手维护发展中国家利益，推动贸易公平。两国协力加强东盟与南方共同市场（Mercosur）的联系，为区域间合作搭建了桥梁。



《巴西利亚邮报》网站屏幕截图。图自越通社

据裴文毅披露，2024年越巴贸易额接近80亿美元。年均增长率为6–7%的越南向巴西出口水产、纺织服装、鞋类和电子产品；巴西向越南供应大豆、玉米、棉花和矿产。越南通过16项自由贸易协定，成为巴西进入亚洲市场的重要门户。



尽管截至2024年10月，巴西在越南仅有7个投资项目，总额为380万美元，投资规模尚小，但潜力巨大。越南重点发展高科技、清洁能源、数字经济和生物技术，而巴西则在乙醇和可再生能源领域具备优势。



在南南合作与应对气候变化方面，两国同样领先。双方均承诺加入联合国气候变化框架公约（UNFCCC）及《巴黎协定》。巴西是生物燃料先行者，越南则计划实现2050年零排放。目前，两国在可再生能源和生物技术方面正展开合作。



文化、体育和教育是连接两国人民的纽带。20世纪初，胡志明主席曾赴巴西，成为文化外交的宝贵素材。裴文毅提到，里约热内卢市建议以“越南”命名一条道路，并绘制胡志明纪念壁画，体现对越南历史文化的敬意。



足球——共同的热情——是两国强力连接的工具。体育交流项目使青年跨越语言与文化障碍，增进彼此了解；在教育领域，学生交换、奖学金项目和越南开设葡萄牙语课程，为两国青年提供学习平台，未来有望成为重要纽带。



越巴战略伙伴关系是发展中国家合作的典范。在政治信任奠定基础、经贸合作提供动力、文化外交架设桥梁之下，两国正共同打造造福两国人民并对全球和平稳定作出贡献的合作模式。



文章结尾指出，在国际竞争日益激烈的背景下，多边合作、可持续发展与创新将使越南成为巴西与亚洲之间的桥梁，未来合作将迎来突破性成果。（完）