越外银行荣获2026年“银行业数字化转型”大赛特等奖

越南外贸股份商业银行在2026年“银行业数字化转型”大赛中荣获特等奖。来自银行业各信贷机构和单位的32支参赛队经过两天激烈角逐后，赛事圆满落幕。

本次大赛以“主动数字化——突破未来”为主题，在越苏友谊文化宫举行，是响应“银行业数字化转型日”以及庆祝越南银行业成立75周年的重要活动。

据组委会介绍，大赛不仅是专业技能交流平台，也有助于传播创新精神，提高银行业干部队伍的数字化意识与技能。在全行业正按照越共中央政治局第57号决议精神大力推进数字化转型的背景下，此次活动具有积极意义。

除越南外贸股份商业银行获得特等奖外，西贡商信银行获得一等奖；越南投资发展银行和先锋银行获得二等奖；农业与农村发展银行、胡志明市发展股份商业银行以及越南国家信用信息中心获得三等奖。

越南国家银行行长范德恩在闭幕式上表示，本次大赛体现了银行业主动适应科技发展趋势、推动数字化转型走深走实的决心。他指出，目前银行业是越南数字化转型的先锋领域之一，许多信贷机构超过90%的交易已在数字平台上完成。但行业仍面临网络安全保障、数字人才培养以及各单位数字化转型发展不平衡等挑战。

范德恩强调：“数字化转型不仅是技术问题，更是每一位干部和劳动者在思维、认知和工作方式上的转变。”

越南国家银行副行长范进勇表示，今年大赛共有600多名干部参赛，比赛分为“凝聚力量”、“征服数字时代”和“创造数字未来”三个环节。

多项创新方案因具有较高实际应用价值而受到关注，例如越南外贸股份商业银行与公安部C06数据中心直接连接的动态二维码解决方案、越南工商股份商业银行的数字信用证方案，以及西贡商信银行生态系统中的共享身份认证平台。

组委会表示，许多参赛队在内容、技术和表现形式方面投入充分，展现出银行业强烈的创新精神和数字化转型愿景。

除主要奖项外，组委会还颁发了“数字文化奖”、“数字创新奖”和“数字扫盲奖”等专题奖项，以鼓励全系统持续学习、创新并提升数字技能。（完）