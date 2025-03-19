越墨建交50周年：墨西哥官员将越南评为经济发展典范

耶德科尔·波列文斯基·古尔维茨强调了墨西哥政府和人民在半个世纪以来对越南政府和人民所给予的深厚感情。同时表示，墨西哥参议院以及各立法机构将全力支持越方举行庆祝两国建交50周年的各项活动，并将其视为加强两国相互理解和巩固两国友好关系的良好机会。



她还指出，墨西哥议院愿意成为促进两国贸易投资合作的桥梁，旨在推动双边贸易额和投资力度与越墨关系的潜力和悠久友谊相匹配。

阮文海大使与墨西哥参议院外交委员会主席耶德科尔·波列文斯基·古尔维茨亲切握手。图自越通社

阮文海大使感谢墨西哥参议院外交委员会主席对越南所给予的好评和深厚感情，并强调越南始终重视加强与拉丁美洲国家，尤其是与墨西哥国家、议院和人民之间的传统关系。



阮文海表示，墨西哥是在越南刚刚赢得民族独立时与越南建立外交关系的首批拉丁美洲国家之一。在这一历史性时期中，包括墨西哥人民在内的世界上百万热爱和平人民已大力支持越南人民的正义斗争。越南永远铭记墨西哥政府和人民的这一宝贵支持。



阮文海透露，近期，越南驻墨西哥大使馆已积极帮助两国企业开展贸易交往与促进活动。部分越南企业正在墨西哥开展业务并取得了良好业绩，其中包括Vinfast汽车制造集团和FPT信息技术集团。



提及纪念两国建交50周年的系列活动时，阮文海大使透露，除了举行各项文化交流活动，两国立法机构将在此期间进一步加强高级代表团互访力度，从而增进两国国会之间的互相理解。（完）