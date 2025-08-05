越埃推动经济合作，力争达成双边自贸协定

在陪同越南国家主席梁强对埃及进行国事访问期间，由越南工贸部副部长潘氏胜率领的代表团于8月4日与埃及投资与对外贸易部部长及两位副部长举行了工作会谈。

潘氏胜对越埃双边关系近年来取得的成果表示高兴，并强调越南工贸部始终重视并高度评价埃及在北非地区乃至整个非洲的重要地位和作用。当前，埃及是越南在北非地区最大的贸易伙伴，2024年双边贸易额已超过4.72亿美元。

潘氏胜指出，两国的进出口商品结构具有互补性而非竞争性，因此双方在扩大双边经贸合作规模，特别是在工业、农业、投资及物流等多个领域的合作潜力和空间仍有待挖掘。因此，作为主管经贸合作的两个机构，双方的任务繁重，应共同努力推动双边经贸合作与越埃整体关系相匹配。

在越方的提议基础上，双方一致同意加强协调，举办更多投资贸易促进活动，从而扩大双边贸易规模，并朝着平衡贸易结构的方向努力。

埃及投资与对外贸易部部长哈桑·哈提卜（Hassan El Khatib）高度评价自1963年两国建交以来的友好合作关系，并赞赏越南近年来的经济发展成就。同时，他也介绍了埃及的诸多合作优势与潜力，如地理位置战略性强，与欧盟及广大非洲国家签署了多项经济协定，在物流、可再生能源、石油天然气以及纺织、化肥、化工等工业领域具备发展潜力。

在会谈中，双方一致同意成立越埃自由贸易协定可行性研究联合工作组，负责研究和评估该协定可能为双方带来的利益，从而促进双边贸易与投资朝着更加平衡的方向发展。

此外，双方还一致同意将在今年内（预计为2025年第四季度）在越南联合举办第三次越埃双边贸易与工业合作分委会会议，就工业领域的贸易与投资合作内容进行具体磋商。

统计数据显示，2024年，越埃进出口总额达4.726亿美元，同比增长9.4%。仅在2025年上半年，双边贸易额已达2.669亿美元，同比增长8.0%。其中，越南对埃及的出口额为2.669亿美元，同比增长8.0%。

越南主要向埃及出口咖啡、各类手机及其零部件、运输工具及配件、计算机、电子产品及其零部件、水产品、胡椒、各类机械设备、工具及配件、蔬菜水果、腰果、各类纺织纤维、纺织服装、其他常见金属及其制成品。（完）