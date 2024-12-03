越坦外交部首次政治磋商在河内举行

12月3日，越南政府副总理兼外长裴青山在外交部总部会见正在访问越南并共同主持越南与坦桑尼亚两国外交部第一次政治磋商的坦桑尼亚外交与东非合作部副部长科萨托·戴维·楚米（Cosato David Chumi）。

会上，裴青山建议双方推进电信、农业、矿产、纺织等领域合作，提升两国贸易额，特别是生腰果、棉花、纺织品、农业机械等商品的进出口额。关于投资方面，裴青山建议坦桑尼亚政府继续关注并为越南军队电信与工业集团（Viettel）投资、开展业务、参与坦桑尼亚数字化转型项目创造便利条件，同时强调，越南愿意派遣农业、卫生专家赴坦桑尼亚，直接引导开展在其他许多非洲国家成功实施的模式。

科萨托·戴维·楚米高度评价越南近年来在各领域特别是经济社会发展取得的重要成就。在两国良好的政治关系基础上，他建议越南加大在工业化、农业、农产品加工、渔业等领域的发展经验交流力度。

*同日，越南外交部副部长阮明姮与坦桑尼亚外交与东非合作部副部长科萨托·戴维·楚米共同主持两国外交部第一次政治磋商。

阮明姮对坦桑尼亚政府和人民在落实国家发展计划“2050年愿景”方面取得的重要成就表示祝贺；强调两国外交部首次举行政治磋商会议，有助于增强政治互信，增添两国关系交流审视的有效机制，积极筹备高层代表团互访活动等。

为推动两国合作特别是贸易投资领域合作取得新动力和新突破，阮明姮建议双方保持协调，推动双边合作联委会第二次会议早日召开；研究成立不同领域的合作小组，为两国各部委、行业直接交流磋商提供更多机制；建议坦方为越南提供稳定、大量的生腰果；协调推动市场开放，实现进出口产品多样化；互认清真认证等。

双方一致同意继续在国际场合上，特别是在联合国、非盟、东盟、东非共同体等多边机制框架内相互协调和支持；加强在全球问题上的立场交流和协调；推动《投资促进和保护协定》、《避免双重征税协定》等的谈判和签署，为双边合作创造便利框架。（完）