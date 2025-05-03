越哈传统友好关系和多领域的合作日益深入

其中，哈萨克斯坦是苏林总书记此次欧洲国家之行的第一站。这是我国高层领导时隔13年首次访问卡萨科斯坦，同时也是首次越共中央总书记出访哈萨克斯坦。此次访问是在两国传统友好关系和多领域的合作呈现积极发展势头的背景下进行的。此次访问有助于大力推动越哈在多领域的传统友好关系。



政治外交关系呈现良好发展势头



越南与哈萨克斯坦于1992年6月29日建立外交关系。从此至今，两国字行间的传统友好关系不断得到巩固和发展。



2008年7月，哈萨克斯坦驻越南大使馆正式开馆。两国已进行高层互访。在1994年、2009年和2012年、2017年等越南政府总理、国家主席和国会主席分别访哈。哈萨克斯坦总统于2011年和2023年访问越南，该国议会下院议长于2015年和2019年访问越南等。



两国维持现有的合作机制，包括副外长级政治 磋商、两国政府间经贸与科技联合委员会等。



两国还在联合国等各多边框架和国际组织保持密切配合。



经贸合作保持积极增长势头



目前，哈萨克斯坦是越南在欧亚经济联盟（EAEU）中的第二大贸易伙伴（仅次于俄罗斯）。越南同时也是哈萨克斯坦在东盟的第二大贸易伙伴（仅次于新加坡）。从2020至2024年双边贸易分别为，2020年3.492亿美元，2021年6.228亿美元，2022年5.84亿美元，2023年为4.018亿美元；2024年达8亿美元，同比增长99%。



2025年4月2日，越捷航空编号为VJ52的航班从哈萨克斯坦阿拉木图飞抵岘港国际机场，搭载近300名国际游客前来岘港市参观并体验旅游服务。图自越通社

越南对哈萨克斯坦出口手机及配件、机械设备、计算机、电子产品、农产品（大米、腰果、胡椒）、水产品、罐装蔬果、服装、鞋靴等主要产品；同时从哈萨克斯坦进口铅、锌等未经加工的原材料、不锈钢、以及有色金属制品等。



据哈萨克斯坦驻越南大使卡纳特·图米什（Kanat Tumysh），越哈两国均为2016年10月起生效的《越南－欧亚经济联盟自由贸易协定》成员，因此在经贸合作方面具有诸多优势。通过哈萨克斯坦，越南还可以进一步推动与欧亚经济联盟的合作，开发中亚地区的经济和交通运输合作，从而进入欧洲市场。



在投资方面，哈萨克斯坦在越南投资项目共有6个，注册资金总额超50万美元；而越南在哈萨克斯坦投资项目有2个。



两国在文化、旅游、教育培训、交通运输、能源、地方合作以及人民交流等领域的合作也在持续推进与加强。



在旅游合作方面，自2019年9月起，哈萨克斯坦对越南公民实施30天单方面免签政策。两国于2022年11月开通首条直航航班，随后陆续增开多条直航航线，连接两国著名旅游城市。2023年哈萨克斯坦赴越南游客人数超过6.25万人次，2024年增至15万人次。



在教育合作方面，双方于2009年9月15日签署了教育领域合作协议。每年双方互相提供3个大学奖学金名额。两国在文化领域的合作也不断得到推进。



在科研方面，哈萨克斯坦希望与越南以及其他亚洲国家的科学家合作，研究历史、人类起源以及亚洲各民族、文化之间的交流融合。



目前，旅哈越侨约有50人，大多数持有永久居留证，稳定经商生活。还有一小部分为越南留学生和短期合同赴哈授课的大学教师。



苏林总书记此次访哈体现了越南党和国家高度重视加强与包括哈萨克斯坦在内的中亚、南高加索和东欧传统友好国家的全面合作关系。此访有助于推动双边在多个领域的合作，开拓新合作机遇，进一步深化越哈两国关系。（完）

