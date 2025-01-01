越古特殊友谊始终在各地理空间熠熠生辉

上述是越南驻委内瑞拉大使武中美30日恰逢古巴国庆66周年（1959年1月1日—2025年1月1日）和越古建交65周年（1960年12月2日—2024年12月2日）之际造访了 古巴驻委内瑞拉大使馆时所强调的。

据越通社驻拉丁美洲记者报道，在充满同志加兄弟深厚情谊的气氛中，武中美已向古巴党、国家、政府和人民、大使馆和古巴驻委内瑞拉各代表机构工作人员致以热烈祝贺和最美好的祝愿。

武中美强调，自1059年1月1日，在菲德尔·卡斯特罗总司令的领导下，古巴革命战士和人民已推翻了巴蒂斯塔独裁政权，建立了西半球第一个工农国家，使古巴进入独立、自由和社会主义的新时代。大使表示相信，在以古巴共产党第一书记、国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔为首的古巴共产党的英明领导下，兄弟般的古巴人民将继续坚定捍卫革命成果，并在建设繁荣、可持续的社会主义道路上取得新的成就。

古巴驻委内瑞拉大使达戈贝托·罗德里格斯·巴雷拉（Dagoberto Rodríguez Barrera）对近年来古巴和越南传统友谊、全面合作和特殊互信关系继续得到巩固和快速发展感到高兴。

达戈贝托大使表示，古越特殊关系正不断得到加强和发展。他强调，古巴党、国家、政府和人民始终珍视并高度评价越南党、国家、政府和人民给予的深厚情谊、团结和无私支持。他相信，两国人民将共同努力，继续维护并书写新的历史篇章，使越南与古巴的特殊友谊更加深厚、牢固。

近年来，越南与古巴驻委内瑞拉大使馆经常合作举办各类活动，以增进两国代表机构之间的了解和联系。（完）