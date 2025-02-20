越古建交65周年：致力于更加团结合作的世界

自越南与古巴建立外交关系65年来，两国一直并肩作战，不断巩固和发展两国特殊友谊。值此古巴共产党政治局委员、外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚（Bruno Rodríguez Parrilla）于2月18日至20日对越南进行正式访问之际，他接受了越南通讯社记者的采访，其中深入评估了他与两国高层领导举行会谈的成果和两国今后合作的方向。

罗德里格斯表示，值此访问越南之际，他祝愿越南按照越南党、国家和政府指明的方向，在建设社会主义定向发达国家的道路上不断取得新的胜利和进步。

在古巴，人们非常热爱越南。他们也称胡志明主席为“胡伯伯”。两国的关系是如何建设一个更加团结、更加合作世界的典范。

在访问越南框架内，他分别会见越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政和政府副总理兼外交部长裴青山。

在各场会见中，双方高度评价越南与古巴之间特殊、密切的关系以及两国之间罕见的相互支持。双方就联合合作项目取得重大进展给予认可，并承诺加快并进一步加强两国在文化、科学、学术、政治和经济等方面的合作。

双方还就国际议程上许多重大问题达成共识。 今年，越南与古巴共同纪念两国建交65周年。罗德里格斯认为，这是双方回顾与确定未来的计划。古巴还庆祝越南许多重要历史事件，并将其视为两国关系的象征性事件。

罗德里格斯曾经于1988年、2012年、2014年和 2018年访问越南。他见证了越南所有领域全面强劲发展，社会主义建设事业不断取得新进展，经济强劲增长与发展。他认为，越南发展模式是古巴值得参考的经验。

罗德里格斯认为，两国都可以为改变当前国际体系作出贡献。两国都能够为建立在国际法基础上的多边世界作出贡献。

在双边关系方面，帕里利亚表示，两国可以加强互相帮助与团结，双方应继续在党、国家、政府、社会组织和人民群众等渠道加强两国各级别、各组织、高层领导人之间的交流与接触。

双方需要继续维持由胡志明主席和总司令菲德尔·卡斯特罗精心缔造两国兄弟般关系，将双方之间互爱互助和钦佩之情传递给两国的子孙后代。（完）