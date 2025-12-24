越古建交65周年：两国特殊团结友谊的活见证者

据越通社驻哈瓦那记者报道，12月23日，越南驻古巴大使馆同古巴各民族友好协会联合举行见面会，邀请曾在越南工作并与越南结下深厚情谊的古巴老干部、专家参加。这些人士被视为越南与古巴两国特殊团结友谊和全面合作关系的“活的见证者”。

该活动是“2025年越古友好年”框架内的重要活动之一，旨在纪念两国建交65周年（1960年12月2日—2025年12月2日）。

在亲切友好的气氛中，越南驻古巴大使黎光龙表示，65年前，越南与古巴基于共同的理想、信念和纯洁的友谊，选择携手同行。在越南民族争取独立、统一国家和保卫祖国的艰难岁月中，古巴人民始终与越南人民并肩作战，给予了越南无私而宝贵的人道主义支持。怀着崇高的国际主义精神，许多古巴专家和干部不远万里来到越南，与越南人民分担困难、提供切实帮助。

黎光龙大使强调，这些贡献铸就了一份无法用物质衡量的人文与道德遗产。他相信，怀着对越南的深厚感情，这些古巴老专家、老干部将继续成为两国团结友谊的“活的桥梁”，激励越古两国年轻一代继承并不断深化传统友好关系。

古越友好议员小组主席赫拉尔多·埃尔南德斯·诺德洛表示，古越关系是国际团结的典范。尽管两国相隔半个地球，但始终彼此真诚相待，情同手足、心心相印。他对越南人民在古巴当前困难时期给予的支持与帮助表示衷心感谢，并坚信由两国人民一代又一代共同培育的团结友谊将不断向前发展。

值此机会，越南驻古巴大使馆向古巴朋友介绍了特别出版物《越南—古巴：65年兄弟情》，回顾了两国关系史上的重要里程碑，并生动展现当前在农业、生物技术、医疗卫生、国防安全、文化以及民间交流等领域的合作成果。

趁此机会，与会的古巴老干部、老专家共同追忆在越南工作生活的难忘岁月，并参观了由越南驻古巴大使馆与越通社联合举办的图片展。展览通过20幅代表性图片，生动展现了越古两国65年来的传统友好关系发展历程。（完）