越印数字贸易关系的新突破

据越通社驻新德里记者报道，通过近日在印度诺伊达市举办的一场专题研讨会，越印两国在促进跨境电子商务合作方面取得了重要进展。



以“越印跨境电子商务合作”为主题的研讨会为这两个亚洲最具活力的发展中国家在数字经济合作方面开启新篇章。



此次活动由越南工贸部电子商务与数字经济局、越南驻印度商务处以及印度的多个贸易与工业组织（如 GTTCI、WASME、ECMEI、AAFT 和 Marwah Studios）联合举行。



越南工贸部国外市场发展司副司长杜国兴在研讨会开幕致辞中表示，此次研讨会是越南和印度在当前数字化转型和全球一体化迅速发展的背景下，在经济和贸易合作方面迈出的重要一步。

杜国兴指出，越南电子商务市场正迎来显著增长，2024 年市场规模估计达250亿美元，并有望在未来五年内突破400亿美元。



与此同时，印度的电子商务市场预计将突破2000亿美元，进一步巩固其作为亚洲电子商务强国的地位。



在研讨会上，印度全球贸易与技术协会（GTTCI）主席高拉夫·古普塔强调了印度技术在促进与越南数字贸易中的关键作用。“数字印度”（Digital India）和“印度制造”（Make in India）等倡议被认为是这一发展的重要支撑。



专家们分析了两国在电子商务合作中的优势和挑战。除了能够进入更广阔的市场并降低交易成本外，企业还需要克服法律、关税以及物流运输方面的障碍。（完）