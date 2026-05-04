越印关系迎来新的战略性突破机遇

安莫尔·穆希亚教授认为，过去十年间，越印关系已从传统友谊基础强力转向日益深广的战略对接。两国不仅加强了双边合作，还扩大了在多边框架下的协作，反映出双方在外交政策中对“开放”与“包容”理念的高度契合。

他指出，自2016年建立全面战略伙伴关系以来，两国合作已呈现跨领域辐射态势。起初重点在于信息技术与网络安全，随后扩展至国防、核安全，特别是基础设施连接与通信领域。值得注意的是，2020年举行的领导人视频会议确立了和平、繁荣与人民等合作三大支柱。

近期，两国合作进一步拓展至海事与海洋安全领域，包括搜救协调及加强在战略海域的参与度。穆希亚教授评价这些进展是“值得认可且具有主动性”的步伐。

在印太地区局势日益复杂的背景下，穆希亚教授强调了越印关系在维持地区平衡与稳定方面的重要作用。他认为，两国都分享关于“开放、包容”地区的愿景，并看好亚洲的中心地位。同时，印度的“东向政策”也将越南确定为东南亚的关键合作伙伴。

穆希亚教授指出，苏林总书记、国家主席的此次访问具有深远、务实的价值。首先，访问将进一步巩固两国的政治互信，为双方在印太局势波动的背景下重新审视、定位并深化战略合作创造有利条件。其次，通过最高层级的政策对话，双方将加速落实已达成的各项协议，并针对技术创新、数字经济、基础设施互联互通及海事安全等潜力领域开启新的合作倡议。

此外，穆希亚教授特别强调了拓展地方级合作与加强民间交流的重要性，认为应以此深耕文化纽带与民族社区连接，并挖掘如印度东北部地区——这一‘东向政策’重要门户——等尚未得到充分开发的地区合作潜力，从而为两国关系带来实质性且长期的转变。

总体而言，穆希亚教授评述称，在越印关系已拥有坚实基础的当下，苏林总书记、国家主席对印度的国事访问将发挥关键作用，助力塑造双边关系向更深层次、更务实、更具长期战略意义的方向迈进。（完）