越印全面战略伙伴关系日益强劲发展

应越南外交部长裴青山的邀请，印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）从10月15日至17日对越南进行正式访问。

16日上午，裴青山和苏杰生在河内共同主持越印经贸与科技混合委员会第18次会议。

裴青山强调，苏杰生此访意义重大，为推动越印全面战略伙伴关系走深走实做出贡献。

苏杰生强调，印度一向重视推动由两国历代领导和人民精心培育的越印传统友好关系和全面战略伙伴关系向更高水平迈进。

在越印经贸与科技混合委员会第18次会议上，双方代表对自第17次会议举办（2020年8月）以来双方关系发展情况以及2021-2023年阶段越印全面战略伙伴关系行动计划实施情况进行全面评价。

两位部长对越印全面战略伙伴关系呈现良好发展态势感到满意。双方一致同意加强高层和各级代表团互访和接触，推动现有双边合作机制高效运作，尽快启动副部长级经济外交对话机制等。与此同时，双方加快制定2024-2026年阶段行动计划；继续本着《至2030年防务伙伴关系联合愿景声明》的精神深化国防安全合作；加快谈判进程并早日签署越南司法部和印度法律和司法部之间司法合作备忘录等。

双方对两国经贸合作关系在后疫情时代强劲复苏感到满意。具体，2022年双边贸易金额超额完成了两国领导所设定的150亿美元的目标。双方一致同意为两国贸易往来创造便利条件，力争将双边贸易金额提升至200亿美元。

苏杰生支持双方尽快续签2018-2023年阶段经贸合作备忘录协议；一致同意有效落实农业合作框架协议，深化教育培训、科学技术、文化艺术和旅游交流合作等。

具体的是，印度外交部同意继续实施快速影响项目（QIP）、印度技术和经济合作计划(ITEC)和文化交流计划(CEP)；继续加强科技、信息技术、文化遗产修缮等领域的合作。

两位部长一致同意研究增加两国间航班，为促进旅游、经贸合作与民间交流铺平道路。

双方一致同意在联合国等各场多边论坛上协作配合。苏杰生强调，印度支持东盟在地区架构中的核心作用，将东盟置于印度“东向行动政策”中的中心地位，同意进一步深化湄公河-恒河合作等。

会上，双方强调了维护东海和平稳定、航行与飞越自由，在遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》基础上以和平方式解决各种争端的重要性。

会议结束后，双方签署了会议纪要，同意适时举行越印经贸与科技混合委员会第19次会议。

值此机会，两位部长共同出席了纪念越印建交50周年（1972~2022年）的越南印度联合邮票发行仪式。

*同日下午，越共中央书记处书记、中央对外部部长黎淮忠会见了印度外交部长苏杰生。双方就两国政党合作以及共同关心的地区和国际问题深入交换意见和看法。（完）