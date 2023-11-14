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越卢建交50周年：阮文草大使强调双边关系的新篇章
阮文草强调，50年前，卢森堡是一穷国，主要集中发展农业、工业、炼钢工业，但该国已实现路线和政策改革，转向金融服务发展，集中绿色金融和高技术。这是帮助卢森堡实现神奇增长，从欧洲穷国成为人均收入最高的国家之一，欧洲和全球绿色金融中心的重要秘诀。这是越南可学习借鉴，大胆对来发展路线进行改革，充分利用国家优势实现突破发展的好经验。
卢森堡是全球绿色金融中心，越南是遭受气候变化现象严重影响的国家，越南的定向是发展绿色和可持续经济。为了实现这一点，绿色金融起着重要作用。2023年5月，卢森堡首相格扎维埃·贝泰尔对越南进行正式访问，两国关系已提升至绿色金融领域战略伙伴关系。这是推动双边合作的坚实基础。
回顾50年来越南与卢森堡之间的合作，阮文草大使强调，基于50年来取得的成果，特别是两国之间的合作战略定向双边关系取得成功。越南已开启新篇章，最重要的是实施各项承诺。阮文草大使表示，越南已主动推进双边已达成一致的合作领域，在政府总理的大力指导，财政部和证券委员会，河内和胡志明市证券市场以及各家银行的积极参与，我们可以推出较为具体的行动计划，为越南绿色发展注入动力。
阮文草大使强调，越卢建交50周年这一重要里程碑将开启新的、更加明朗和美好的新篇章，越南今后需充分利用该机会。（完）