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越卢建交50周年：阮文草大使强调双边关系的新篇章

今年11月15日是纪念越南与卢森堡大公国建交50周年的一年。值此之际，越通社驻布鲁塞尔记者已就两国友好关系、双边合作潜力和卢森堡国家发展经验等对越南驻比利时兼驻卢森堡大公国大使、越南常驻驻欧盟代表团团长阮文草进行采访。 关于两国关系，阮文草大使评价说，50年来两国关系呈现良好发展势头。20年前，越南政府总理已访问卢森堡，两国领导已就推动两国在各领域的合作关系交换意见。2022年12月，越南政府总理范明政应卢森堡首相的邀请对该国进行访问，拉开双边合作关系新篇章，其就是绿色金融领域的合作。这是卢森堡的优势和数十年来的卓越优势。

阮文草强调，50年前，卢森堡是一穷国，主要集中发展农业、工业、炼钢工业，但该国已实现路线和政策改革，转向金融服务发展，集中绿色金融和高技术。这是帮助卢森堡实现神奇增长，从欧洲穷国成为人均收入最高的国家之一，欧洲和全球绿色金融中心的重要秘诀。这是越南可学习借鉴，大胆对来发展路线进行改革，充分利用国家优势实现突破发展的好经验。

 卢森堡是全球绿色金融中心，越南是遭受气候变化现象严重影响的国家，越南的定向是发展绿色和可持续经济。为了实现这一点，绿色金融起着重要作用。2023年5月，卢森堡首相格扎维埃·贝泰尔对越南进行正式访问，两国关系已提升至绿色金融领域战略伙伴关系。这是推动双边合作的坚实基础。

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越南与卢森堡企业谅解备忘录签字仪式。图自越通社

关于越卢合作，阮文草强调，双方已选择拥有需求的领域进行投资。双方高层领导互访期间已一致同意绿色金融合作是正确和潜力巨大的合作方向。阮文草同时表示，双方还就发行政府债券、绿色债券，进而在卢森堡金融中心发行企业债券等事宜进行讨论。为了做到这一点，越南需拥有良好的法律和基础技术以及拥有能力的人力资源。这也是双方已讨论并在今后促进合作的内容。

回顾50年来越南与卢森堡之间的合作，阮文草大使强调，基于50年来取得的成果，特别是两国之间的合作战略定向双边关系取得成功。越南已开启新篇章，最重要的是实施各项承诺。阮文草大使表示，越南已主动推进双边已达成一致的合作领域，在政府总理的大力指导，财政部和证券委员会，河内和胡志明市证券市场以及各家银行的积极参与，我们可以推出较为具体的行动计划，为越南绿色发展注入动力。

阮文草大使强调，越卢建交50周年这一重要里程碑将开启新的、更加明朗和美好的新篇章，越南今后需充分利用该机会。（完）
 

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