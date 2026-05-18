越南Vinpearl股份公司与印度三家巨头旅游公司合作

越南Vinpearl股份公司近日与托马斯·库克集团印度公司(Thomas Cook India)、SOTC Travel旅游公司和MakeMyTrip印度三家巨头旅游企业签署合作谅解备忘录。这是直接、全面触达各个客户细分市场，将越南打造成这个全球人口最多市场的“优先目的地”的战略举措。

这些协议是在越共中央总书记、国家主席苏林对印度进行国事访问期间举行的越印企业论坛上签署的。

通过合作，各方将最大限度地发挥各自的优势，提升组织能力，打造特色产品，逐步在最快时间内将越南打造成为印度游客的“优先目的地”。

Vinpearl股份公司总经理吴氏香表示：“印度是 Vinpearl 国际化战略中的重点市场之一。通过与重要合作伙伴的合作，我们不仅能扩大市场准入能力，还能主动开发适合各个客户细分市场的产品。Vinpearl正努力增加在印度市场的影响力，同时为将越南打造成为国际旅游市场上具有吸引力和独特性的目的地做出贡献。”

MakeMyTrip 公司副总裁阿努布哈夫·班萨尔（ Anubhav Bansal）表示：“Vinpearl 拥有区域内领先的综合旅游度假生态系统之一，其规模、产品多样性及目的地体验日益符合印度游客的喜好。我们认为 ，Vinpearl 在将越南打造成为吸引印度游客的旅游目的地方面发挥着至关重要的作用。结合双方分销网络的优势，这一合作关系有望在未来几年强劲推动印度游客前往越南。”

2025 年，前往 Vinpearl 各旅游度假区的印度游客数量创下纪录，比上年增长了 402%，并且今年前 4 个月同比增长了 335%。（完）