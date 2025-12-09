越南Vingroup与印度特伦甘纳邦签署战略合作备忘录 拟投资30亿美元构建多领域生态体系

越南大型综合企业集团Vingroup宣布，在“特伦甘纳崛起全球峰会”期间，与印度特伦甘纳邦政府正式签署谅解备忘录。根据协议，Vingroup计划分阶段投资约30亿美元，在特伦甘纳邦开发涵盖多领域的综合性产业生态体系。

此次合作不仅标志着Vingroup启动了在该邦关键领域的战略投资布局，也是其多产业生态系统迈向国际化的重要里程碑，展现了越南企业在全球舞台上的实力与雄心。

备忘录内容显示，双方将就智慧城市、高端制造、医疗健康、教育培训、旅游开发、可再生能源、充电基础设施及绿色出行服务等多个战略领域共同探讨合作机会，潜在项目用地规模约2500公顷。

合作重点领域包括：

*绿色交通：Vingroup提议在特伦甘纳邦推出印度首个大规模“XanhSM”电动出租车服务模式，并整合智能出行平台。集团同时将评估未来在当地开展电动汽车生产的潜在可能性。

*智慧城市：计划开发一个占地约1080公顷的大型智慧可持续城市，预计可为20万居民提供住房，并创造约1万个就业岗位。项目将包括多种住宅形态及国际水准的“一站式”高端配套设施。

*社会基础设施：拟在约70公顷土地上建设配套体系，涵盖Vinschool全龄段学校、Vinmec国际综合医院以及V-Green电动汽车充电网络。

* 旅游娱乐：计划通过旗下VinWonders品牌，建设一个占地约350公顷的综合体，集主题公园、动物园及半野生动物保护区于一体，旨在提升当地旅游基础设施水平并创造大量就业。

*可再生能源：拟通过VinEnergy投资建设装机容量500兆瓦的大型太阳能电站，占地面积约485公顷，为城市、工业区及电动交通生态系统提供绿色电力。

*战略基础设施：还将探讨参与建设战略性交通基础设施，以增强区域联通能力并释放城市发展潜力。

特伦甘纳邦政府承诺，将为各阶段项目提供合适的土地资源，协助开展总体规划与项目结构设计，简化行政程序，并协调完善必要的基础配套设施。邦政府还将研究提供具有竞争力的投资优惠政策，并在项目调研与实施全过程中与Vingroup保持密切协作，确保项目高效推进。

此次备忘录的签署，为Vingroup推动大型投资项目落地奠定了坚实基础。合作不仅将有力促进特伦甘纳邦的经济增长与产业升级，也将显著提升越南企业在国际市场的品牌影响力。同时，Vingroup与特伦甘纳邦的深度合作，将进一步推动越南与印度双边经贸关系的发展，加强两国企业界的联系，为未来更广阔的合作开辟空间。（完）