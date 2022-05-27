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越南U23男足队将同阿联酋U23男足队进行友谊赛

越南U23男足队在经过近12个小时的行程之后，于5月25日抵达了迪拜，进入2022年第五届U23亚洲杯赛决赛前期训练。
在迪拜，越南U23男足队安排入住距离机场10多分钟的车程，距离训练场约4公里的酒店，非常方便于训练计划。

此前，越南足协与迪拜的后勤服务公司签订合同，部署球队的后勤服务工作，确保向U23男足队提供最佳的服务条件。

按计划，越南时间5月25日22时，越南U23男足队进行第一次新的户外训练。5月28日，通过越南U23男足队同阿联酋U23男足队进行友谊赛后，教练孔五均（Gong Oh-kyun）将有调整和磨练球队的机会。

这是一场出于两队教练组专业目的的比赛，因此比赛将在没有观众、没有记者参与的情况下以封闭的方式进行的。（完）
 

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